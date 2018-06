LIVE. (16u) Saoedi-Arabië of Egypte, wie kan eindelijk zijn eerste punten pakken op dit WK?

Redactie

24 juni 2018

12u00

0

Saudi-Arabië SAU SAU 0 16u00 25/06 0 EGY EGY Egypte SAU 4.50 3.50 1.83 EGY Wed nu