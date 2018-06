LIVE (16u). Knokt Japan zich naar volgende ronde, of verpest reeds uitgeschakeld Polen dat feestje? Redactie

27 juni 2018

Japan JAP JAP 0 16u00 28/06 0 POL POL Polen

Japan heeft genoeg aan een gelijkspel tegen Japan en kan ook bij een nederlaag nog doorgaan naar de achtste finales. Het moet dan hopen dat Senegal en Colombia niet gelijkspelen en bij Colombiaanse winst is het doelsaldo of het fair-play-klassement doorslaggevend. Polen is al uitgeschakeld, maar bondscoach Nawalka liet al weten dat zijn ploeg haar sportieve plicht wil vervullen. De Rode Duivels treffen de achtste finales de nummer één of twee uit groep H.

