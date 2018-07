LIVE (16u). Kan Frankrijk ook in kwartfinale op flitsende Mbappé rekenen en moet Uruguay het zonder Cavani stellen? Redactie

05 juli 2018

Uruguay en Frankrijk (om 16u)

Uruguay en Frankrijk (om 16u) trappen in Nizhni Novgorod de kwartfinales op gang. Frankrijk kan na haar uitstekende vertoning in de achtste finales tegen Argentinië (4-3 winst) als favoriet aanzien worden, maar zal tegen Uruguay meer dan ooit waakzaam moeten zijn.

De Uruguayanen slikten in vier wedstrijden immers nog maar één tegendoelpunt, terwijl ze voorin met Luis Suarez over een dodelijke sluipschutter beschikken. Zijn spitsbroeder Edinson Cavani lijkt na een pijnscheut in de kuit, in de gewonnen achtste finale tegen Portugal (2-1), niet aan de aftrap te kunnen verschijnen.

Frankrijk lijkt dan weer op nagenoeg volledige oorlogssterkte. Linksachter Benjamin Mendy is het enige twijfelgeval voor bondscoach Didier Deschamps, die zijn ploeg.

Uruguay, tweevoudig wereldkampioen in een ver verleden (1930 en 1950), en Frankrijk, Wereldbekerwinnaar in eigen land in 1998, namen het in het verleden zes keer eerder tegen elkaar op. Opvallend is dat de Fransen geen enkele van die zes ontmoetingen winnend konden afsluiten. Twee keer trokken de Uruguayanen aan het langste eind, vier keer eindigde de partij op 0-0. Dat laatste gebeurde op de Wereldbekers van 2002 en 2010.

De winnaar van Uruguay-Frankrijk neemt het volgende week dinsdag (om 20u) in Sint-Petersburg op tegen de winnaar van het duel tussen Brazilië en België.

