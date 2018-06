LIVE (16u). Gastland hoopt op mirakel tegen Spanje Redactie

30 juni 2018

12u00 0 Spanje SPA SPA 0 16u00 01/07 0 RUS RUS Rusland SPA 1.62 3.90 6.60 RUS Wed nu WK voetbal Zondag (16u) is het de beurt aan Spanje en Rusland in de achtste finales van het WK voetbal. La Roja, met nog enkele spelers in de selectie die in 2010 het WK wonnen, is in het Luzhniki-stadion te Moskou torenhoog favoriet tegen het gastland, dat evenwel kan rekenen op de massale steun van zijn supporters.

Spanje kroonde zich niet zonder moeite tot groepswinnaar in poule B, na een 3-3 tegen Portugal, een moeizame 1-0 zege tegen Iran en een 2-2 tegen Marokko. Rusland had in groep A dan weer geen moeite met Saoedi-Arabië (5-0) en Egypte (3-1), maar na de 0-3 nederlaag tegen Uruguay moesten de Russen genoegen nemen met de tweede plek.

De Russische spelers legden in de groepsfase de meeste kilometers af van alle teams. De Spanjaarden zullen dan ook een jagende ploeg tegenover zich krijgen. "De Russen zullen op veel supporters kunnen rekenen. Maar een wedstrijd win je op het terrein, niet ernaast", verklaarde de Spaanse interim-bondscoach Fernando Hierro, die vlak voor het WK overnam van de ontslagen Julen Lopetegui. Voor doelpunten tegen Rusland rekent Hierro op Diego Costa. De spits van Atlético Madrid deed de netten al drie keer trillen.

In een recent verleden hadden de Spanjaarden geen al te goede ervaring tegen een gastland. Op het WK van 2002 werden ze in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door Zuid-Korea. Spanje won zelfs nooit eerder een duel met een gastland op een WK. In 1934 was Italië te sterk in de kwartfinales, in 1950 moesten de Spanjaarden hun meerdere erkennen in Brazilië in de laatste groepsfase.

Spelers als Gerard Piqué (31), Andrés Iniesta (34) en David Silva (32), die in 2010 de wereldtitel veroverden, willen niets minder dan een nieuwe trofee in Rusland. Spanje mag zich gelukkig prijzen, met een eenvoudigere tabelhelft. Zo vermijden de troepen van Hierro Frankrijk, Argentinië, Brazilië, Portugal en de Rode Duivels voor de finale. Bij een zege tegen de Russen wacht Kroatië of Denemarken in de kwartfinales.

Maar dan moeten de Spanjaarden in defensief opzicht wel orde op zaken stellen. "We hebben veel doelpunten geslikt in drie wedstrijden. We moeten dus beter doen en onze degelijkheid terugvinden op dat vlak", erkende verdediger César Azpilicueta.

Rusland staat voor het eerst sinds het einde van de Sovjet-Unie in de achtste finales. Bondscoach Stanislav Cherchesov recupereert Alan Dzagoev, die zich op de openingsspeeldag blesseerde maar intussen hersteld is.

Plaatst Spanje zich logischerwijze, of zorgt het gastland voor een heuse stunt? Volg het hier LIVE vanaf 16u!

