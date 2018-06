LIVE (16u). Frankrijk roteert tegen Denemarken Redactie

25 juni 2018

12u00 0 Denemarken DEN DEN 0 16u00 26/06 0 FRA FRA Frankrijk DEN 5.00 2.70 2.08 FRA Wed nu WK voetbal Frankrijk is al zeker van zijn plaats in de achtste finales en dus voert bondscoach Didier Deschamps flink wat wijzigingen door in zijn elftal voor de laatste groepswedstrijd, dinsdagnamiddag in Moskou tegen Denemarken. "Ik zal de individuele situatie van elke speler bekijken, ook gele kaarten hebben hun invloed", verklaarde Deschamps maandag.

"Wanneer ik spelers rust wil geven, of andere matchritme wil laten opdoen, is het nu de moment. Daarna kan het niet meer."

"Dat betekent niet dat we niet willen winnen. We gaan voor de groepswinst en voor een zege. Een gelijkspel is ook voldoende, maar ik vraag mijn spelers nooit om voor een gelijkspel te spelen. We gaan Denemarken zeker niet helpen. Dat we door een tweede plaats een duel met het Argentinië van Lionel Messi kunnen vermijden, is ook van geen tel. Er zijn hier trouwens geen zwakke tegenstanders. Ik heb het niveau in de eerste ronde van een WK nog nooit zo hoog geweten."

"Het nadeel van roteren is dat je automatismen verliest, maar je kan ook niet altijd met dezelfde elf en hetzelfde systeem spelen. Ik heb 23 spelers in de selectie. Zij hebben allemaal hun waarde en verdienen allemaal hun plaats in de achtste finales.

Welke wissels Deschamps door zal voeren, wil hij nog niet kwijt. Raphaël Varane was ook op de persconferentie en start wellicht als kapitein aan de partij. "Waarschijnlijk wel, ja. Als het zo is, zal ik heel trots zijn", beaamde de 25-jarige verdediger van Real Madrid.

Steve Mandanda wordt in doel verwacht. Voor de 33-jarige keeper van Marseille zou het het WK-debuut betekenen.

