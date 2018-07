LIVE (16u). Engeland rekent eens te meer op Harry Kane om in kwartfinale Zweedse muur te slopen Redactie

06 juli 2018

12u00 0 Zweden ZWE ZWE 0 16u00 07/07 0 ENG ENG Engeland ZWE 4.80 3.25 1.97 ENG Wed nu WK voetbal Engeland en Zweden strijden in Samara om een plaats in de halve finales van het WK. De Three Lions hebben met Harry Kane de (voorlopige) topschutter van het toernooi in de rangen en rekenen op hem om de solide Zweedse defensie te ontwrichten.

Zweden werd vooraf weinig kansen op een kwartfinale toegedicht. Maar het team van coach Janne Andersson presenteerde zich in Rusland als een heel stevig blok dat amper doelpunten slikt. Zowel in de groepsfase tegen Zuid-Korea (1-0) en Mexico (3-0) als in de achtste finale tegen Zwitserland (1-0) hielden de Scandinaviërs de nul. Daar slaagde Engeland (de nummer twee in de groep van de Belgen) tot nog toe geen enkele keer in, maar met aanvoerder Harry Kane, al goed voor zes doelpunten, hebben ze wel een echte prijsschutter in de rangen.

Op papier lijken de Engelsen favoriet maar bondscoach Gareth Southgate is op zijn hoede. "Zweden wordt vaak onderschat. Ik heb veel respect voor hen. Bij Zweden is het geheel altijd meer dan de som van de delen. Historisch gezien hebben we het ook altijd lastig tegen hen."

Bij Engeland is Jamie Vardy, de stand-in van Kane, onzeker door een liesblessure. Hij kon vrijdag alleen de opwarming afwerken. Ashley Young, Dele Alli en Kyle Walker moesten in de achtste finale tegen Colombia alledrie naar de kant, maar zouden fit geraken.

In het Zweedse kamp is rechtsachter Lustig geelgeschorst. Hij wordt vermoedelijk vervangen door Emil Krafth. Middenvelder Sebastian Larsson ontbrak door kaartenlast tegen Zwitserland en keert terug, waardoor Gustav Svensson uit de basiself dreigt te vallen.

Zweden vs Engeland wordt afgetrapt om 16 uur Belgische tijd. De Nederlander Björn Kuipers leidt het duel in goede banen. De winnaar neemt het volgende week woensdag (11 juli) voor een finaleplaats op tegen gastland Rusland of Kroatië.