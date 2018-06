LIVE (14u). Weet Engeland zich te plaatsen ten koste van Panama? Redactie

23 juni 2018

12u00 0 Engeland ENG ENG 0 14u00 24/06 0 PAN PAN Panama ENG 1.24 6.15 18.00 PAN Wed nu

De Engelsen kunnen al zeker zijn van een stek in de tweede ronde. Het team van bondscoach Gareth Southgate moet dan in Nizhny Novgorod winnen van Panama. Omdat de Rode Duivels al wonnen van Tunesië is de achtste finale voor Engeland bij winst tegen Panama dus ook een feit.

'The Three Lions' hadden het niet onder de markt tegen Tunesië. Harry Kane bezorgde met zijn tweede treffer Engeland pas diep in de slotfase de volle buit tegen de stugge Tunesiërs. Bij de Engelsen geraakt Dele Alli waarschijnlijk niet speelklaar voor Panama. Hij herstelt nog van de lichte dijblessure die hij opliep in de match tegen Tunesië. Ruben Loftus-Cheek is vermoedelijk zijn vervanger. Verder kan Marcus Rashford zijn opwachting maken in plaats van de tegen de Tunesiërs ongelukkige Raheem Sterling. Na hun 3-0-nederlaag tegen de Rode Duivels bij hun WK-debuut gaan de Panamezen op zoek naar hun eerste WK-doelpunt ooit. Een draw zou een absolute stunt zijn van de Midden-Amerikanen.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 14u!