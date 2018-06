LIVE (14u): wat kan Japan tegen Colombia? Redactie

18 juni 2018

Colombia en Japan treffen elkaar om 14 uur in Saransk.

Colombia en Japan treffen elkaar om 14 uur in Saransk. Vier jaar geleden was Colombia op het WK in Brazilië duidelijk een maat te groot voor de Japanners. Het werd toen 4-1. De Colombianen, met vedetten als Radamel Falcao en James Rodriguez, zijn opnieuw favoriet maar de 'Samurai Blue' azen op eerherstel, zo vertelde Eiji Kawashima onlangs. "Vier jaar hebben wij onder die nederlaag geleden. Het is nu aan ons om onze kwaliteiten te bewijzen en iedereen te tonen dat we tot beter in staat zijn", zei de voormalige doelman van Standard en Lierse.

Bij Japan is het nog afwachten of diepe spits Okazaki, die sukkelt met de kuit, fit geraakt. Voor gewezen Club Brugge-spitsen Bacca en Izquierdo is in principe geen plaats in de Colombiaanse basiself.

