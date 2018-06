LIVE (14u): Salah naar alle waarschijnlijkheid klaar voor clash met Suarez en Cavani Redactie

14 juni 2018

Na de openingswedstrijd tussen organisator Rusland en Saoedi-Arabië trappen daags nadien de twee andere ploegen uit poule A, Egypte en Uruguay, hun toernooi af. In Egypte zijn de kaarsen momenteel bijna allemaal opgebrand. Sterspeler Mohamed Salah liep tijdens de Champions League-finale tegen Real Madrid een schouderblessure op, en timmert sindsdien aan zijn terugkeer. De Liverpool-aanvaller, dit seizoen in totaal goed voor 44 treffers, trainde woensdag voor het eerst mee met de groep en volgens bondscoach Héctor Cúper start hij zo goed als zeker in de basis. "Het gaat prima met Mo, hij herstelt heel goed", zei Cúper in het stadion van Jekaterinenburg tijdens de laatste persbabbel. "We zijn heel optimistisch dat hij kan meedoen."

Uruguay wil dan weer tonen dat het terecht als favoriet in groep A gezien wordt. De Zuid-Amerikanen rekenen hiervoor vooral op hun goalgetters Edinson Cavani (PSG) en Luis Suarez (Barcelona).

