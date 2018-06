LIVE (14u): kunnen Neymar en Brazilië wél overtuigen tegen Costa Rica? Redactie

21 juni 2018

Topfavoriet Brazilië en sterspeler Neymar, volgens bondscoach Tite nog niet "100 procent", konden in hun openingswedstrijd niet overtuigen. Na een knap doelpunt van Coutinho ging de Seleçao wat arrogant spelen, waardoor Zuber gelijk kon maken voor Zwitserland. "De afwerking was niet goed. Dat is de stress die bij de eerste wedstrijd komt kijken", zei Tite na afloop. Met de Costa Ricanen krijgen de Brazilianen in het stadion van Sint-Petersburg een team in het nauw tegenover zich. Het team van Bryan Ruiz verloor met het kleinste verschil van Servië (1-0). Costa Rica kon in tien duels nog maar één keer winnen van Brazilië, 58 jaar geleden trokken de Costa Ricanen met 3-0 aan het langste eind.

