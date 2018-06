LIVE (14u): hoe presenteert Zlatan-loos Zweden zich tegen Zuid-Korea? Redactie

17 juni 2018

12u00 0 Zweden ZWE ZWE 0 14u00 18/06 0 ZKO ZKO Zuid-Korea ZWE 2.03 3.25 4.45 ZKO Wed nu

Naast de eerste twee duels in de groep van de Rode Duivels wordt om 14u ook de tweede match in groep F afgewerkt. Daarin staat Zweden tegenover Zuid-Korea. De Scandinaviërs plaatsten zich in de play-offs verrassend ten koste van Italië voor het WK. Hoewel Zweden moeilijk de weg naar de netten vindt, besliste coach Janne Andersson superster Zlatan Ibrahimovic niet terug te roepen uit pensioen. Het thema leeft in de Zweedse media maar Andersson maakt zich geen zorgen. "In twaalf kwalificatieduels hebben we slechts twee keer niet gescoord, tegen Nederland en in de play-off tegen Italië. We creëren nog altijd veel kansen. Ik ben niet bezorgd."

