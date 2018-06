LIVE (12u): blijft oude bekende Mathew Ryan met 'Socceroos' overeind tegen Frans aanvalsgeweld? Redactie

15 juni 2018

Frankrijk en Australië treffen elkaar in groep C om 12u Belgische tijd in Kazan. Na een kwartfinale op het vorige WK en de verloren EK-finale in eigen land van twee jaar geleden leeft bij de Fransen het idee dat het in Rusland tijd om te oogsten is. De aanvallende kwaliteit bij onze zuiderburen is met Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé enorm, al kan een gebrek aan ervaring de Franse selectie parten spelen. Deschamps koos in zijn groep voor maar liefst veertien spelers die nog nooit eerder een groot toernooi speelden.

Tegenstander Australië mag dus een pittige partij verwachten. Aan doelman Mathew Ryan (Brighton, ex-Club Brugge en -Genk) en co om de Franse druk te weerstaan.

