Lionel Messi ontmoet geiten tijdens wel heel aparte fotoshoot, maar is hij nu de G.O.A.T.?

04 juni 2018

18u20

Voor velen is Lionel Messi de beste aller tijden. Op sociale media wordt dat al geruime tijd afgekort tot G.O.A.T., ofwel 'Greatest Of All Time'. Het inspireerde het Amerikaanse Paper Magazine tot een wel heel aparte fotoshoot. Niemand minder dan Lionel Messi zelf poseerde met enkele geiten en dat leverde onderstaand resultaat op.

"Dankzij een mix van uitzonderlijk talent, vastberaden inspanningen, en de wens om voortdurend te verbeteren, is Leo Messi opgestaan om de regerende G.O.A.T. van het voetbal te worden", klinkt het in het artikel. "En terwijl critici (om de fans van Pelé, Maradona en Cristiano Ronaldo niet te vermelden) die titel zullen betwisten, is Messi's lijst van prestaties moeilijk te evenaren."

Het magazine uit New York gaat dan verder met een opsomming van alle verwezenlijkingen van de sterspeler van Barcelona en het nationale elftal van Argentinië. Al komt Messi zelf uiteraard ook aan het woord. "Ik beschouw mezelf niet als de beste. Ik denk dat ik gewoon een speler ben. Op het veld zijn we allemaal dezelfden als de wedstrijd begint."

Messi steekt tijdens de shoot zijn liefde voor dieren niet onder stoelen of banken. "Ik ben een grote fan van dieren. Ze hebben me veel geleerd en ik ben er mee opgegroeid. We hebben nu een hond met de naam Hulk en hij maakt al deel uit van de familie. We nemen hem altijd mee. Onze kinderen leren zoveel van Hulk. De liefde tussen hem en de kinderen is constant."

"Droom mag geen obsessie worden"

De geiten even buiten beschouwing gelaten, had Messi het ook over het nakende WK voetbal in Rusland. Met zijn land wil de Argentijn maar al te graag een titel op zijn rijkgevulde palmares bijschrijven. Iets wat hem in drie finales (twee in de Copa América en op het WK in Brazilië) niet lukte. "Wat Argentijnen het meest definieert, is de mogelijkheid om moeilijkheden die opduiken te overwinnen. We hebben het vermogen om samen te komen en om onszelf te pushen om die moeilijke momenten achter ons te laten. Dat is iets wat ik erg op prijs stel, bij ons volk. Door de jaren heen heb ik me ook gerealiseerd dat het niet goed is als je dromen obsessies worden. Het verhoogt de druk en vermindert de kansen om die dromen te bereiken."

