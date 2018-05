Lionel Messi: "Als we de halve finales bereiken, is het WK geslaagd" Redactie

15 mei 2018

22u32

WK voetbal Voor Lionel Messi is het WK voor Argentinië geslaagd als de 'Albiceleste' de halve finale bereiken. Dat zei de stervoetballer in een interview met TyC Sports.

"We hebben geen enkele verplichting wat betreft de eindwinst van het WK. Nochtans willen we als geen ander wereldkampioen worden", verklaarde de Barça-vedette vanuit zijn huis aan de Argentijnse sportzender. Waar Messi met FC Barcelona alles won, blijft hij met het Argentijnse elftal steken op een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008.

"De wil om te winnen is er", aldus Messi. "Momenteel hebben we drie verloren finales achter de rug (tweemaal in de Copa América, één maal op het WK in 2014, red.). Het is een juk dat we dragen. Het is daarom belangrijk dat we onze obstakels overwinnen."

Volgens Messi is Brazilië favoriet voor de eindwinst. "Sinds Tite aan het roer is gekomen, zijn de Brazilianen zowel vooraan als achteraan zeer solide. Ze rekenen met je af met hun enorm snelle spelers." Maar ook Spanje, Duitsland en Frankrijk maken kans volgens de Argentijn. De Spanjaarden door "hun speelstijl", de Duitsers omdat "ze er altijd zijn" en Frankrijk "ondanks het hoge aantal jonge spelers".