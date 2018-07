Lijnrechter van morgen tekende voor dé scheidsrechterlijke dwaling op WK 2010 met Lampard in hoofdrol Mike De Beck & Kjell Doms

09 juli 2018

10u59 0 WK voetbal Doet de naam Mauricio Espinosa nog een belletje rinkelen? Heel even het geheugen opfrissen dan maar. De Uruguayaan was namelijk de man die in Zuid-Afrika voor de grootste scheidsrechterlijke blunder van het WK zorgde. Morgen is Espinosa een van de lijnrechters van dienst tijdens Frankrijk - België.

Frank Lampard ligt er nog steeds wakker van. Acht jaar geleden in de achtste finale van het WK in Zuid-Afrika leek de middenvelder Engeland weer in de wedstrijd te schieten. De 'Three Lions' stonden 2-1 achter tegen Duitsland wanneer Lampard in de 38ste minuut het leer via de dwarsligger achter Manuel Neur dropte. De bal verdween duidelijk achter het Duitse sluitstuk over de doellijn, maar dat had niet iedereen in de smiezen. Scheidsrechter Jorge Larrionda keek eens naar zijn grensrechter en besloot dan het doelpunt niet toe te kennen (Duitsland won in Bloemfontein uiteindelijk met 4-1). Die grensrechter luistert naar de naam Mauricio Espinosa. Hij is ook een van de mannen die straks de halve finale tussen Frankrijk en België in goede banen moet leiden. Gelukkig kunnen de Uruguayaanse scheidsrechters vandaag de dag de hulp van de videoref en doellijntechnologie inroepen.

Andres Cunha is dan weer de eerste scheidsrechter die morgen de halve finale tussen België en Frankrijk in goede banen moet leiden. De Uruguayaanse scheidsrechter floot op dit WK al een wedstrijd van 'Les Bleus'. In hun eerste groepswedstrijd tegen Australië kende hij Frankrijk - na tussenkomst van de VAR - een strafschap toe na een overtreding op Griezmann. Nadien floot Cunha ook nog Iran - Spanje. De 41-jarige Zuid-Amerikaan zal dus worden bijgestaan door zijn landgenoten Nicolas Taran en Mauricio Espinosa. De Mexicaan Cesar Ramos is de vierde official.

Referee designations FWC 2018 Match 61: #FRA🆚#BEL (10 July) - Semi-final 1



Referee: Andres CUNHA (URU)

ASR 1: Nicolas TARAN (URU)

ASR 2: Mau. ESPINOSA (URU)

4th Off. Cesar RAMOS (MEX)

Res.Ass M. TORRENTERA (MEX)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/UfwBEkOveV FIFA Media(@ fifamedia) link