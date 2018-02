Liefst 20 procent van IJslandse bevolking deed al een aanvraag om een WK-ticket te pakken te krijgen Mike De Beck

19 februari 2018

20u12

Bron: SportBible 1 WK voetbal Op het EK van twee jaar geleden in Frankrijk schreef de nationale ploeg van IJsland een sprookje. Daar stopt het echter niet, want als kleinste land ooit plaatsten de IJslanders zich voor het eerst voor een eindronde van een WK. En dat brengt ook een heuse volksverhuis teweeg.

Het zijn straffe cijfers. Liefst 66.000 IJslanders deden al een aanvraag om een ticket te bemachtigen voor de groepsfase van het WK in Rusland dat in juni van start zal gaan. Indrukwekkend, zeker als je weet dat IJsland slechts 330.000 inwonders telt. 20 procent van de bevolking is er dus op gebrand om een ticket te bemachtigen.

IJsland staat wel voor een lastige opdracht. In hun groep komen ze tegenover Argentinië, Nigeria en Kroatië uit. Toch zullen de voetbalfans ongetwijfeld wel kunnen genieten van de zogenaamde 'Viking Clap'. Op het EK in Frankrijk zorgden de IJslanders alvast voor de grote verrassing door Engeland uit te schakelen en door te stoten naar de kwarfinale. Meteen ook het eindstation, want gastland Frankrijk bleek te sterk.

Meer over Frankrijk

IJsland

sport

sportdiscipline

voetbal

EK

WK