Leger Fransen moet Tunesië redden: hoe bondscoach Maâloul zijn selectie pimpte na kwalificatie Mathieu Goedefroy in Rusland

23 juni 2018

09u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Moeten er nog Tunesiërs zijn? Bondscoach Nabil Maâloul trok de voorbije maanden een blik buitenlanders open, in de hoop een blamage tegen de Rode Duivels te vermijden. "Als we zo de achtste finales halen, klaagt er niemand."

11 november 2017. In een tot de nok gevuld stadion in de havenstad Radès heeft Tunesië genoeg aan een gelijkspel om zich tegen het nietige Libië te plaatsen voor het WK in Rusland. Zestigduizend uitzinnige fans zien hoe hun nationale helden niet verder komen dan 0-0. Niet hoopgevend, maar voldoende voor de kwalificatie. Een veldbestorming en volksfeest volgen, maar één man houdt de confetti op zak. Het is bondscoach Nabil Maâloul, hij maakt zich zorgen.

