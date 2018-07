Leden van punkrockband 'Pussy Riot' die veld bestormden tijdens WK-finale, zwaar aangepakt: "Spijtig dat we niet meer in het Rusland van 1937 leven" ODBS

15 juli 2018

22u03 0 WK voetbal De veldbestormers diep in de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië, waren vier leden van de Russische punkrockband Pussy Riot. Zij lieten nadien via de sociale media weten dat de groep op die manier wilde protesteren tegen de politieke onderdrukking in Rusland.

So much for the tolerant World Cup atmosphere. From the video of @gruppa_voina's police interrogation after @pussyrrriot's final protest, a cop says: "You shit all over Russia, yes?! It's a shame it's not 1937 anymore!"pic.twitter.com/YhhKiuZLkk max seddon(@ maxseddon) link

Vier personen, gekleed in wat leek op een oud Russisch politie-uniform, liepen diep in de tweede helft op het veld. Een van hen deed een high five met de Franse aanvaller Kylian Mbappé. Het viertal werd door stewards snel van het terrein gehaald. In de video hierboven spreekt de politie tijdens het verhoor dreigende taal tegenover twee van de gearresteerde bandleden: (vrij vertaald) "Jullie denken Rusland tot schande te maken? Spijtig dat we niet meer in 1937 leven! (toen er nog andere andere maatregelen golden om oproerkraaiers te straffen, nvdr)"

Nadien publiceerde Pussy Riot een mededeling op Twitter en Facebook. "Bevrijd alle politieke gevangenen", luidde het, en "halt aan illegale arrestaties". De groep riep het Kremlin ook op om "politiek pluralisme in Rusland toe te staan".

De Russische president Vladimir Poetin woonde de finale in het stadion in Moskou bij. Pussy Riot protesteerde in het verleden al meermaals tegen het beleid van Poetin.

