Lady versus Vagebond: wie kegelt wie uit het toernooi? Wouter Devynck

30 juni 2018

17u00 0 WK voetbal Portugal tegen Uruguay, dat is Cristiano Ronaldo (33) tegen Luis Suárez (31). Beiden volbloed topschutter, maar toch zo tegengesteld.

Real Madrid vs Barcelona

Zo erg als de rivaliteit tussen Ronaldo en Messi is het niet, maar het feit dat de ene bij Real Madrid speelt en de ander bij Barcelona, zet ze sowieso al lijnrecht tegenover elkaar. Voor Ronaldo en vooral zijn moeder was het al lang een droom om bij Real te gaan spelen. Voor Suárez daarentegen was Barça sinds zijn 15de een must. Dat had alles te maken met zijn toenmalig liefje en huidige vrouw Sofía. Toen haar vader in 2003 besloot Montevideo te verlaten wegens de economische crisis en de oversteek naar Barcelona te maken, zag Suárez maar één oplossing om haar niet te verliezen: profvoetballer worden en zo naar Europa komen.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN