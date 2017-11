Kubo ontgoochelt, Morioka valt in:

Duivels moeten geen schrik hebben van Japan Michaël Vergauwen in Lille

15u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 REUTERS Yuya Kubo zag sterretjes tegen Neymar. WK voetbal Nee, van dit Japan moeten onze Rode Duivels dinsdag niet al te veel schrik hebben. Yuya Kubo en co gaven vooral voor rust niet thuis tegen Neymar en Brazilië, dat uiteindelijk eenvoudig met 1-3 won. Leuk ‘Belgisch’ wedstrijdweetje: Ryota Morioka (Waasland-Beveren) maakte na meer dan drie jaar afwezigheid z’n comeback bij de ‘Samurai Blue’.

Zou Yuya Kubo gisteren de slaap hebben kunnen vatten? Je speelt namelijk niet elke dag tegen Brazilië. Meer nog: de Gentse spits zou ongetwijfeld meermaals oog in oog komen te staan met Neymar, de duurste speler aller tijden. Je zou van minder liggen te woelen. De vraag is echter of Kubo ook vannacht zal slapen. Neymar speelde de arme Japanner immers helemaal tureluurs. Kubo kreeg de ene panna na de andere om de oren. Dat hij aan de rust in de kleedkamer mocht blijven, vond hij allicht niet eens zo erg denken we. Nee, een goede beurt maakte hij niet.

Videoref

Indruk maken, dat deden de Goddelijke Kanaries dan weer wél. Al moet gezegd dat ze behoorlijk wat medewerking kregen van een zwak Japan. Dat trad aan zonder vedetten Kagawa, Okazaki en Honda, het drietal werd niet eens opgeroepen. Na 8 minuten opende Neymar -wie anders- op strafschop de score. Opmerkelijk: de elfmeter kwam er op aangeven van… de videoref. Correcte call overigens van de VAR. Nog geen tien minuten later opnieuw penalty voor Brazilië, maar deze keer géén 0-2. Eiji Kawashima (ex-Standard en Lierse) stopte de zwakke poging van Neymar. Geen probleem voor de Seleçao, want enkele tellen later was het wél prijs. Marcelo knalde zonder aarzelen vanop 25 meter loeihard in de winkelhaak. Open monden bij de bijna 17.000 fans in het stadion van Lille. Wat. Een. Goal.

Neymar slots in penalty after VAR shows Japan player manhandling Fernandinho in penalty area #JPNBRA #BRAJAP pic.twitter.com/KE2Zxycjtk dave(@ Destaquito2) link

Neymar bate o segundo pênalti do jogo e Kawashima defende



(siga: @HTE__Sports) pic.twitter.com/gAADNgS70d Siga: @HTE__sports(@ GolsHTE) link

Morioka

Even voorbij het halfuur maakte Brazilië er simpel 0-3 van, nadat Gabriel Jesus (Man City) van dichtbij mocht binnenduwen. Gallery play van de Brazilianen, een feestje in mineur voor de Japanse kapitein Yuto Nagatomo (Inter Milaan), die z’n 100ste wedstrijd als international speelde. Slechts één keer konden hij en z’n team Brazilië in verlegenheid brengen. Op het uur maakte Makino er op hoekschop er 1-3 van.

.@MarceloM12 maakte net deze goal tegen Japan! 💣💥🇧🇷 #BRAJAP pic.twitter.com/0Hcp5Fpkw7 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Leuk moment dan voor Waasland-Beveren en Ryota Morioka in minuut 71: de spelverdeler, sensatie van de Jupiler Pro League dit seizoen, maakte na drie jaar afwezigheid z’n comeback bij de ‘Samurai Blue’. Afwachten of hij -en Kubo?- dinsdag tegen België opnieuw speelminuten krijgt.

