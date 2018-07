Kroatische nationale ploeg doneert liefst 23,6 miljoen euro aan goed doel SDD

19 juli 2018

15u32 0 WK voetbal De Kroatische nationale ploeg verovert ook naast het veld de harten van heel de wereld. De WK-finalisten gaan het volledige premiebedrag van 23,6 miljoen euro doneren aan het goede doel. De WK-premie zal naar een stichting voor kinderen in Kroatië gaan.

Dat het WK niemand windeieren ligt, wisten we al. De Belgen incasseerden voor hun derde plaats in totaal een slordige 20,7 miljoen euro. De tweede van het WK krijgt net iets meer, 23,6 miljoen. Dat bedrag gaat nu dus integraal naar een goed doel in Kroatië. Meer bepaald gaat het naar een stichting voor kinderen, die met dat geld kansarme kinderen op vakantie zal sturen.

De Kroaten zijn niet de enige finalisten die hun premies aan het goede doel zullen doneren. Ook Kylian Mbappé, het Franse godenkind, besloot om zijn persoonlijke premie, dat geschat wordt op 500.000 euro, te doneren aan een goed doel in Parijs.

Na het vorige WK in Brazilië, besloot ook Mesut Özil om zijn volledige premie door te storten naar een rekening van een goed doel. Özil betaalde toen voor de operaties van 23 Braziliaanse kinderen.