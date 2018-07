Kroatisch brandweerkorps zit op puntje van stoel tijdens bloedstollende penaltyreeks tot... de plicht roept HA

Ivan Rakitic knalde zaterdag de verlossende penalty binnen waardoor Kroatië voor de tweede keer in de geschiedenis een plaats in de halve finale van het WK voetbal veroverde. Die historische treffer moest het brandweerkorps van Zagreb echter missen doordat er luttele seconden voor de winnende goal een noodoproep binnenliep. Op videobeelden is te zien hoe de spuitgasten vol spanning aan het kleine scherm gekluisterd zitten. Wanneer het alarm ineens afgaat, veren ze pijlsnel recht en hijsen ze zich in hun beschermende kledij. Luttele seconden later rijdt de brandweerwagen met loeiende sirenes de kazerne uit. Drie achtergebleven brandweermannen maakten de beslissende strafschop wel mee en gingen uiteraard vol uit hun dak. Gisteren haalden de Kroaten het van Engeland, waardoor ze zondag voor het eerst de finale van een WK voetbal spelen, tegen Frankrijk. Het korps deelde de video op Facebook om aan de inwoners van de Kroatische hoofdstad duidelijk te maken dat ze voorzichtig moeten zijn met vuurwerk wanneer er gevierd wordt, "zodat wij ook kunnen meevieren".