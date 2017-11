Kroatië mag ticketje Rusland boeken met goal Perisic, Noord-Ierland voelt zich bekocht na omstreden penalty Peter Luysterborg

22u54 1 AFP WK voetbal Kroatië en Zwitserland mogen hun ticketje Rusland zo goed als boeken. De Balkanboys smeerden Griekenland in de heenmatch van de barrages een 4-1-nederlaag aan. Zwitserland ging met het kleinste verschil winnen in Noord-Ierland dankzij een dubieuze penalty.

Kroatië, met 4 op 4 een specialist van de barrages, deed die reputatie ook vanavond weer alle eer aan. Modric zette zijn team vanop de stip al na 13 minuten op het goede spoor. Met dank aan de Griekse doelman Karnezis, die klungelde bij een terugspeelbal en dan maar Nikola Kalinic onderuit trapte. Diezelfde Kalinic verdubbelde niet veel later de score. De Grieken - hoe zijn die hier in België ooit 1-1 komen spelen? - waren rijp voor de slacht, al deed Sokratis op het halfuur zowaar iets terug. Nog voor de rust dikte Perisic aan tot 3-1. De ex-Clubspits kopte aan de tweede paal ongemoeid binnen. Kramaric maakte de return helemààl overbodig. Kroatië op weg naar Rusland. AA Gent-doelman Lovre Kalinic keek goedkeurend toe vanop de bank (lees hieronder verder).

EPA Luka Modric scoorde de openingsgoal voor Kroatië.

Photo News

AFP De Griekse doelman Karnezis zit er verslagen bij.

Ruim 18.000 Noord-Ieren schreeuwden zich de kelen schor in Windsor Park in Dublin. Het hadden er volgens de Noord-Ierse voetbalbond 100.000 kunnen zijn, de stormloop op tickets was immens. Zwitserland, ondanks een 27 op 30 veroordeeld tot barrages, kreeg de beste kansen en scoorde op het uur, een omstreden strafschop van Rodriguez na aangeschoten hands. Al kan je zelfs dààrover strijden: Corry Evans raakte het schot van Shaqiri eerder met de rug dan met de arm. Noord-Ierland furieus. "Ik ben verbijsterd door de beslissing van de scheidsrechter", zei bondscoach Michael O'Neill na afloop. "Ik dacht dat hij voor buitenspel gefloten had. Of voor een overtreding. Er was niemand die om een strafschop vroeg." In de slotfase claimden de Noord-Ieren dan ook hún penalty bij elke bal die in de zestienmeter tegen een Zwitserse ledemaat vloog. Tevergeefs. Zondag volgen de terugmatchen. O'Neill: "Misschien hebben we dan een scheidsrechter die een beslissing in ons voordeel fluit."

Geen pinanti is geen pinanti... 🎁 pic.twitter.com/gCm5ljoScC Play Sports(@ playsports) link

EPA Vreugde bij Rodriguez en zijn ploegmaats na de 0-1 voor Zwitserland.