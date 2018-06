Kompany verspreidt positieve signalen op Instagram: verdediger werkt volop aan comeback XC

08 juni 2018

23u14 0 WK voetbal De vraag van één miljoen: haalt Vincent Kompany het WK? De Manchester City-verdediger blesseerde zich in de oefeninterland tegen Portugal aan de lies en werkt nu volop aan zijn herstel.

En of Vincent Kompany het vliegtuig naar Rusland wil opstappen. De eerste scans gaven nog geen uitsluitsel over de aard van de blessure, maar de sterkhouder achterin bij de Rode Duivels verspreidt alvast positieve signalen. “Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt”, zei Kompany eerder aan RTL.

“Ik heb de gewoonte om terug te keren na blessures, dat is ook nu mijn plan. Ik blijf met dezelfde ingesteldheid het WK voorbereiden. Ook al ben ik misschien niet de meest realistische, ik ga naar Rusland om wereldkampioen te worden. Mijn valiezen staan klaar.”

Daarnaast postte Kompany filmpjes op zijn Instagramverhaal, waar de verdediger met hulp van fysiotherapeut Lieven Maesschalck aan zijn herstel werkt. 't Ziet er alvast goed uit.