Kompany raakt klaar voor Engeland, ook Vermaelen haalt wellicht derde wedstrijd Niels Poissonnier & Stephan Keygnaert in Rusland

22 juni 2018

06u34 3 WK voetbal Goed nieuws. Thomas Vermaelen warmt opnieuw op met de groep. Maar nog veel belangrijker: Vincent Kompany zal kunnen spelen tegen Engeland - hij mocht gisteren al eens uitgebreid tegen een bal trappen.

De eerste foto uit Rusland van Vermaelen op voetbalschoenen. Anderhalve week na de vlucht van Brussel naar Moskou werkte de geplaagde verdediger nog eens een opwarming af met de rest van de Rode Duivels. Vermaelen, die half mei bij Barcelona uitviel met een scheur in de hamstrings, lag aanvankelijk voor op schema en leek de start van het WK te halen, maar kende de voorbije twee weken een terugval. Nadat hij in Tubeke meer dan eens had opgewarmd met de groep, bleef Vermaelen de voorbije dagen weg van de oefenvelden in Dedovsk - pas gisteren ging hij er voor het eerst individueel trainen, op het moment dat de rest van een vrije dag genoot.

Tunesië komt sowieso te vroeg - zijn eerste doorgedreven training moet nog steeds gebeuren. Tijdens de intensievere oefeningen hield hij zich afzijdig. 't Is de bedoeling om geen stappen over te slaan. In de hoop hem wedstrijdfit te krijgen voor Engeland volgende week donderdag.

Zoals het er nu naar uitziet, haalt Vincent Kompany zeker die deadline. De patron van de Duivels trainde gisteren - enkele uren na de groepssessie - uitgebreid met de bal in Dedovsk. Naar aloude traditie moet de medische staf Kompany zelfs intomen. Zo hongerig is hij, na het liesletsel dat hij begin juni opliep tegen Portugal. Kompany wil er straks staan tegen de Engelsen - het land waar hij zich tot een wereldster ontpopte. De training gisteren sterkt hem in zijn overtuiging. Kompany zit perfect op schema en zal dan ook eerstdaags aansluiten bij de groep. Als dat geen goed nieuws is.