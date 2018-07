Klein maar dapper: Kroatië tweede kleinste finalist ooit in WK Bart Fieremans

14 juli 2018

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Klein maar dapper: dat gaat zeker op voor WK-finalist Kroatië. In de geschiedenis is Kroatië na Uruguay het land met het minste aantal inwoners dat een WK-finale speelt. Qua oppervlakte was alleen Nederland als finalist nog kleiner.

Natuurlijk is populatie geen absolute waardemeter – anders zou China op het wereldtoneel in voetbal wel beter scoren – maar de prestatie van Kroatië springt nog meer in het oog gezien de relatief kleine schaal van het land. Kroatië telt op een oppervlakte van 56.500 km2 amper 4,2 miljoen inwoners, met ongeveer 130.000 geregistreerde voetballers bij samen 1500 clubs.

Ter vergelijking: de vorige WK-winnaar Duitsland heeft op een dik zes keer groter grondgebied met circa 82 miljoen inwoners ongeveer twintig keer de bevolking van Kroatië. Zowat zeven miljoen mensen bij 25.000 clubs spelen ook onder de vlag van de Duitse voetbalbond. En in perspectief van de komende tegenstander in de WK-finale bedraagt de bevolking van Kroatië amper 6% van de huidige populatie van Frankrijk (67 miljoen mensen).

Op dit WK telden alleen Ijsland, Panama en Uruguay minder inwoners dan Kroatië. En toch is Kroatië niet het kleinste land ooit in een WK-finale. Uruguay won het WK in 1930 en 1950, het Zuid-Amerikaanse land telde toen naar schatting respectief 1,7 miljoen en 2,2 miljoen inwoners. Maar dat waren andere voetbaltijden. Ook qua oppervlakte is Kroatië niet het kleinste land ooit in een WK-finale. Nederland - finalist in 1974, 1978 en 2010 - is amper 41,500 km2 groot.

De populatie van vijf vorige WK-winnaars

WK Land Populatie toen Vgl Kroatië

2014 Duitsland 80 miljoen 20x kleiner

2010 Spanje 47 miljoen 11x kleiner

2006 Italië 58 miljoen 14x kleiner

2002 Brazilië 180 miljoen 43x kleiner

1998 Frankrijk 60 miljoen 14x kleiner

WK voetbal Enkele cijfers over Kroatië in finale

• 4,2 milljoen inwoners

• 16x minder inwoners dan Frankrijk met 67 miljoen inwoners

• 1ste WK-finale ooit

• 13de land ooit in WK-finale

• Speelde 90 minuten meer dan Frankrijk op weg naar finale

• Rakitic speelt in WK-finale zijn 71ste match dit seizoen

• Kroatië kon 0 keer winnen tegen Frankrijk (2 draws, 3 nederlagen)

Meer over Kroatië

sport

sportdiscipline

voetbal