Kevin De Bruyne: "Was vooraf niet arrogant te zeggen dat we wereldkampioen konden worden" Redactie

09 juli 2018

19u04

Bron: Belga 0 WK voetbal Kevin De Bruyne heeft een dag voor de halve finale op het WK tussen de Rode Duivels en Frankrijk de pers toegesproken. De City-middenvelder toonde zich eens te meer erg nuchter. Al besefte hij ook wel dat een WK niet te vergelijken valt met de nationale competitie doorheen het jaar.

"Ik kijk uit naar de wedstrijd", opende De Bruyne. "Een halve finale op de Wereldbeker wil iedereen spelen. We hebben een heel sterke ploeg. We spelen als team al zeven, acht jaar samen. De coach heeft ons meer geloof gegeven dat we het WK echt kunnen winnen. Het was voor het WK dus niet arrogant te zeggen dat we wereldkampioen wilden worden. Er zijn veertien, vijftien landen die van tevoren hetzelfde zeggen. Op een WK is het altijd nu of nooit. Het is helemaal anders dan een wedstrijd in de competitie omdat je een verliespartij niet meer kan goedmaken. Persoonlijk voel ik niet meer druk dan anders, ook al kijken er meer mensen."

Mbappé

De Rode Duivels kijken dinsdag met Kylian Mbappé één van de sensaties van het WK in de ogen. "Mbappé is een ster geworden", vervolgde KDB. "Hij heeft een ongelooflijk jaar gekend en zal de komende vijftien jaar de grote speler van het Franse voetbal worden. Hopelijk speelt hij morgen niet zijn beste match."

De Bruyne verwacht een andere wedstrijd dan tijdens de kwartfinale tegen Brazilië. "De wedstrijd zal waarschijnlijk iets meer gesloten zijn. Al kan dat ook niet zo zijn, als er een snelle goal valt. Dat valt niet te voorspellen. Beide teams beschikken over een aantal heel goede spelers. Iedereen zal zijn uiterste best doen."

"Mijn rol? Die verandert de hele tijd"

Roberto Martinez haalde het al aan tijdens zijn persmoment en Kevin De Bruyne beaamde het zelf. Het valt amper te omschrijven wat de rol van de middenvelder in het team is. "Mijn rol? Die verandert de hele tijd", vertelde De Bruyne daarover.

In de voorbereiding en in de eerste wedstrijden op dit WK werd 'KDB' nog achteruit getrokken om daar als spelmaker te fungeren. Het publiek apprecieert dat maar matig, want dan komen de kwaliteiten van de middenvelder minder duidelijk tot uiting. Tegen Brazilië mocht hij zich aanvallend uitleven, wat op de tegenaanval een wondermooi doelpunt opleverde en uiteindelijk ook een 1-2 zege. Man van de Match: Kevin De Bruyne. "In die laatste wedstrijd speelde ik wat hoger, omdat we op de counter mikten. Er zit heel wat verticaliteit in mijn spel en dat konden we tegen Brazilië goed gebruiken. Morgen kan dat alweer anders zijn, ik weet het nog niet. Concreet komt het wel vaak op hetzelfde neer: kansen creëren door een voorwaartse passing waarmee ploegmaats het verschil kunnen maken."

Van vermoeidheid is bij KDB overigens nog geen sprake, na nochtans een zwaar seizoen bij City en alle wedstrijden met de nationale ploeg. Op het trainingsveld is hij steevast terug te vinden, ook wanneer het merendeel van zijn ploegmaats recupereert. "Voor mij is het beter wat ballen te raken en rondjes te lopen op het terrein. Op die manier voel ik me goed in mijn vel", besloot De Bruyne.