Kevin De Bruyne: "Op tactisch vlak zijn we nog niet klaar" JP

08 juni 2018

17u19 0 WK voetbal Kevin De Bruyne trok in november aan de alarmbel: “Zolang we bij de Rode Duivels tactisch geen goed systeem hebben, zullen we moeilijkheden blijven krijgen tegen landen als Mexico.” Vandaag klonk de Man City-speler tijdens de persconferentie een stuk positiever. “Het tactisch plan is nog niet af, maar er wordt heel hard aan gewerkt.”

Volgens De Bruyne is de nationale ploeg doorheen de afgelopen twee tornooien beter naar elkaar toegegroeid. “Brazilië was speciaal omdat het ons eerste grote tornooi was. Zowel in Brazilië als in Frankrijk hebben we leren met elkaar omgaan als groep. Ondertussen kent iedereen elkaar goed en weten wat nodig is om ons goed voor te bereiden.”

Ook op persoonlijk vlak is er veel veranderd voor hem. “Ik sta nu al een tijdje verder in mijn carrière en ik verzorg mij in het algemeen beter. Ik heb mijn lichaam beter leren kennen.”

Tactische plan

Op tactisch vlak is er volgens De Bruyne nog steeds werk bij de Rode Duivels, maar ze zijn op de goede weg. “Op tactisch vlak zijn we nog niet klaar, maar er wordt hard aan gewerkt en dat is het belangrijkste. Iedereen is gretig om eraan mee te helpen. De spelers geven ook meer dan vroeger hun menig over de tactiek en ik heb het gevoel dat de ploeg er alles aan doet om alles in orde te krijgen. De pressing gaat bij momenten al beter, maar niet alles loopt perfect in een match.”

Op fysiek vlak voelt de spelmaker van Manchester city zich uitstekend. "Ik ben fysiek in orde. Ik heb vrij veel vrije dagen gehad de laatste maanden wat zeldzaam is in Engeland, dat is de filosofie van Pep Guardiola om zo mentaal en fysiek fris te blijven, dus ik heb zeker voldoende rust gehad."

Leidersrol

De Bruyne neemt de laatste jaren een meer vooraanstaande rol in bij de nationale ploeg en probeert de ploeg bij te sturen waar nodig. "Dat heeft te maken met het groeiproces dat je als speler doormaakt. Het is beter om nu bij te sturen dan wanneer het misschien al te laat is. Het is niet om kritiek te geven, maar vooral om elkaar beter te maken. Dat deden we vroeger misschien te weinig."

Over de niet-selectie van zijn ploegmaat bij Manchester City, Leroy Sané, is De Bruyne verbaasd. "Ik begrijp niet goed waarom de beste jonge speler van de Premier League niet bij de Duitse selectie is. Hij heeft er mee voor gezorgd dat we met Manchester City kampioen zijn gespeeld. Maar ik weet natuurlijk niet de exacte reden."

Na de persconferentie hielden de Rode Duivels een open training. Liefst 1.600 fans kwamen De Bruyne en co in Tubeke bewonderen.