Kawashima wil zo zich graag bewijzen tegen zijn tweede thuisland. Van Rostov terug naar Grobbendonk? Mathieu Goedefroy

02 juli 2018

09u03 0 WK voetbal Honderd ballen mag hij vanavond nog pakken, van zijn imago komt hij nooit meer af. Met twee missers op dit WK deed Eiji Kawashima het alweer zichzelf aan. "In Japan begrijpt niemand waarom de Belgen zo aan hem twijfelen." Tja.

Het gras is modderig. Het weer is guur. Op de terreinen van KFC Grobbendonk, nabij Herentals in de Kempen, diept Patrick Nys onverstoord een zoveelste bal uit zijn sporttas op. De voormalige keeperstrainer van Lierse en ex-doelman van onder meer Lommel, Lierse en Gençlerbirligi, geeft er een saflet op richting doel. Een Japanner duikt het slijk in. Nog eens. En nog eens. Urenlang. Tot beide heren tevreden maar stikkapot onderuitzakken in het slib. Even op adem komen. Het is oktober 2015 en Eiji Kawashima is werkloos.

