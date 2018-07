Kalinic zorgt voor Belgisch vleugje in WK-finale: "De voorzitter belde. Hij wil dat ik bij AA Gent blijf" LOVRE KALINIC: DAN TOCH EEN VLEUGJE BELGIË IN DE FINALE VAN HET WK NP

13 juli 2018

08u34 0 WK voetbal Bij wijze van geluksbrenger stopten we woensdagnacht een mini-wereldbekertje in zijn handen. Lovre Kalinic (28) straalde en trok ermee naar Ivan Perisic, waarop die hem garandeerde: “Zondag mag je de échte vasthouden.”

Dringt het al wat tot je door?

(blaast) “’t Is waanzin. Ik kan moeilijk beschrijven wat we nu voelen. Ál die emoties. We beseffen nog niet goed wat hier allemaal gebeurt. Ongelooflijk, toch?”

Ja en neen. Sms’te jij me op 16 juni niet: “See you in the final”?

(lacht hartelijk) “Ja. Omdat ik in deze generatie geloof. Toen we in maart naar de Verenigde Staten trokken voor die oefeninterlands tegen Peru en Mexico, leefde het besef al dat we iets speciaals konden realiseren. En eenmaal je in iets gelooft, is alles mogelijk. (trots) We verdienen dit. Onze sterkte is dat we voor elkaar willen sterven. We spelen met ons hart. Dan kan je blijven gaan.”

Hoe jammer vind je het dat de finale niet tegen België is?

“Ik had liever tegen jullie gespeeld, ja. België is mijn tweede thuis geworden – ik heb er veel vrienden. Jullie verdienden het bovendien om tot in de finale te geraken. Ik zag dinsdag jullie halve finale tegen Frankrijk – zonder Lloris had België gewonnen. Helaas liep het anders. Ik had op voorhand nochtans tegen Francky (Vandendriessche, keeperstrainer bij AA Gent, red.) gezegd dat we elkaar in de finale zouden treffen. Niet dus. Hopelijk kunnen jullie nu alsnog derde eindigen en zo het Belgische volk trots maken. En kunnen wij op ons beurt de wereldbeker pakken. (grijnst) Dan is België toch een klein beetje wereldkampioen.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN