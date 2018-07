Kalinic bedankt voor zilveren WK-medaille: "Ik heb niet gespeeld" Jesse van de Woestijne

20 juli 2018

23u49

Bron: AD.nl 0 WK voetbal Nikola Kalinic heeft vriendelijk bedankt voor de zilveren medaille die hem door de Kroatische voetbalbond werd aangeboden. De spits, die door bondscoach Zlatko Dalic zonder te spelen werd weggestuurd uit Rusland, vindt dat hij geen recht heeft op het eremetaal.

"Bedankt voor het aanbod, maar ik heb niet gespeeld in Rusland", zou Kalinic (30) volgens het Kroatische Sportske Novosti hebben gezegd. Kalinic weigerde in de slotfase van het eerste groepsduel op het WK in te vallen tegen Nigeria en werd daarop uit de selectie gezet. Vanuit zijn vakantieadres zag de spits van AC Milan zijn landgenoten tot grote hoogte stijgen. Pas in de finale bleek Frankrijk een maatje te groot (4-2).



Ploeggenoten en stafleden drongen er bij de Kroatische bond op aan Kalinic toch een medaille te geven, maar hij zag daar zelf van af. Ondanks de werkweigering ligt er voor Kalinic een mooie transfer in het verschiet. Kroatische en Italiaanse media beweren dat de 41-voudig international (15 goals) volgend seizoen het shirt van Atlético Madrid draagt. Atlético zou de Kroaat eerst een jaar huren van Milan, om hem vervolgens voor 17,5 miljoen euro definitief in te lijven.