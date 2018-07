Jullie familie steunt jullie, Rode Duivels: "Zij hebben één Neymar, maar wij hebben twee Hazards! Come on Belgium!" KDZ/RN/BF

06 juli 2018

09u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Uiteraard kijkt ook de familie van onze nationale voetbalhelden reikhalzend uit naar de confrontatie met Brazilië. En of het vertrouwen groot is. " Jullie hebben de kwaliteiten om tot de finale te gaan, doe het!"

Christel Kompany (zus van Vincent)

"Vincent, ik hoop uit heel mijn hart dat je doorgaat tot de finale, want dat is toch het ultieme doel. Brazilië is een goeie ploeg, maar dit WK heeft al bewezen dat ook kleinere landen mooie resultaten kunnen boeken. Bovendien: de Rode Duivels zijn niet klein, ze zijn groot. Alles is mogelijk. Laat u gaan tot de finale. Go on, Belgium! Good luck, brother!

Thierry Witsel (vader van Axel)

"Axel, dit is je tweede Wereldbeker. Op je eerste WK, in Brazilië, speelde je in Maracana tegen Rusland. Nu is het omgekeerd en speel je in Rusland tegen Brazilië. Ik ben ervan overtuigd dat je in staat bent om je niveau nog op te krikken. En ik denk dat jullie als ploeg klaar zijn om door te gaan. Forza Belgium! Go! Go!"

Roger Lukaku (vader van Romelu)

"Romelu, blijf vol vertrouwen, zoals je dat al van in het begin van dit WK doet. Ik ben fier als ik zie hoe je werkt voor de ploeg. Je bent er niet op uit om topschutter te worden, je wil wereldkampioen worden met je ploeg."

"Het mooiste bewijs daarvoor leverde je tegen Japan, met die goal van Chadli. Dat is grote klasse en dat geeft aan hoezeer je gegroeid bent als speler. De tegenstander is het grote Brazilië, maar jullie moeten geen schrik hebben, want zij zullen jullie intussen ook wel au sérieux nemen. De kansen zijn fiftyfifty. De hele familie steunt je, vanuit het diepst van ons hart."

Marina Buyle (moeder van Toby Alderweireld)

"Toby, je moet er voor gaan, want dit is een unieke kans. Je staat langs de kant van Neymar maar in je carrière heb je nog tegen sterke aanvallers gespeeld. Ik denk onder meer aan Ronaldo en Ibrahimovic. Dat was moeilijk, maar uiteindelijk heb je dat goed gedaan. Het vertrouwen waarmee je toen speelde, moet je ook nu houden, ook al is het Neymar."

Lode Vertonghen (broer van Jan)

"Jan, doe uw ding! Zoals je al het hele seizoen bij Tottenham hebt gedaan en zoals je dit WK ook al hebt gedaan. Geniet van dit moment, leef ontspannen toe naar de wedstrijd, maar straal eens in die spelerstunnel verdorie ook vertrouwen uit. Stap met overtuiging dat veld op en laat die Brazilianen voelen dat ze te kloppen zijn."

Adrien Vermeesch en Marie-Henriette Schmitz (grootouders van Thomas Meunier)

"'De tout ton coeur, mon cher Thomas.' Speel met je hart, mijn liefste Thomas. Geef het beste van jezelf. Je grootvader en ik geloven in jou zoals we dat altijd gedaan hebben. Vertrouw op jezelf en op je ploegmakkers. Jullie hebben ons al vele mooie momenten bezorgd, die wedstrijd tegen Japan was ongelooflijk. Het hoeft niet te stoppen tegen Brazilië."

Die Brazilianen denken misschien dat ze grote sterren zijn, maar jullie kunnen er probleemloos jullie voet naast zetten Valérie Courtois

Amine Chadli (broer van Nacer)

"'Nacer, fais-nous rêver encore!' Laat ons nog verder dromen, Nacer. Net zoals je ons tegen Japan een moment van opperste geluk hebt bezorgd. Jullie hebben de kwaliteiten om tot de finale te gaan, doe het!"

Stephanie De Bruyne (zus van Kevin)

"Kevin, zoals je het zelf zo mooi op Instagram hebt gezet: 'Three more games'. Het is telkens opnieuw een plezier om jou bezig te zien op dat veld en ik ben zo trots op jou. Zorg dat heel het land nog drie keer compleet uit de bol kan gaan!"

Valérie Courtois (zus van Thibaut)

"Thibaut, een sportcarrière bestaat uit het pakken van de momenten. Dit is zo'n moment. Dit is de kans waar jullie zo hard voor gewerkt hebben. Jullie verdienen te staan waar jullie nu staan. Die Brazilianen denken misschien dat ze grote sterren zijn, maar jullie kunnen er probleemloos jullie voet naast zetten. Ik zal er zijn om je aan te moedigen in Kazan. Komaan!"

Ethan Hazard (broer van Eden en Thorgan)

"Eden, Thorgan. Zij hebben één Neymar, maar wij hebben twee Hazards! Zonder angst en vol vooruit, come on Belgium!"

Abdellatif Fellaini (vader van Marouane)

"Ik wens België en Marouane heel veel geluk. Die goal tegen Japan was geweldig. mijn zoon heeft zo zijn waarde voor België op dit WK nog maar eens bewezen."

Alles is mogelijk. Laat u gaan tot de finale Christel Kompany

Antonieta Martínez (zus van Roberto)

"Broertje, we zijn ver van elkaar verwijderd, maar ik denk vaak aan je. Wat er ook gebeurt tegen Brazilië, ik ben fier op jou. Ik heb het gevoel dat de mensen je in België echt graag zien en dat doet me plezier. Ze mogen trots zijn op wat je al bereikt hebt met deze ploeg. Versla nu ook nog Brazilië, dan word je daar een echte held. 'Un abrazo', een dikke knuffel."

Herman Mertens (vader van Dries)

"Dries, natuurlijk zou ik nog minstens één keer jouw hartje willen zien. Maar het siert je dat je op Skype het ploegbelang voorop zette, in het geval je naast de basis zou vallen. PS: als jullie Brazilië uitschakelen kom ik mijn belofte na... en zijn we ook letterlijk een 'gouden generatie'... Tot in Sint-Petersburg, Dries! Papa"

