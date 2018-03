Jose Mourinho strijkt tijdens WK dagelijks 474.500 euro op voor zijn analyse bij Russische tv-zender Hans Op de Beeck

07 maart 2018

12u09 0

Een van de winnaars van het WK voetbal is al bekend: Jose Mourinho. De Portugees zal tijdens de start van het WK vier dagen in Rusland vertoeven om er te werken voor RT, het voormalige Russia Today. Daarvoor strijkt de coach van Manchester United niet minder dan slordige 1,9 miljoen euro op, of 474.500 euro per dag. O ja: RT mag op de dag van de finale ook een satellietverbinding maken met Jose, want na die vier dagen keert Mourinho huiswaarts om vakantie met zijn familie te nemen.

RT mag Jose bovendien gebruiken om promotie te maken voor hun WK-programma. Zo stuurden ze al een filmpje de wereld in (zie video hieronder) waarin Mourinho vooral zichzelf promoot. Ook de Deen Peter Schmeichel, gewezen doelman van Manchester United, werkt voor RT, dat tijdens het WK geen live-uitzendrechten heeft en ook in het Spaans en Engels uitzendt.

In 2014 werkte Mourinho tijdens het WK in Brazilië voor Yahoo Sports, een deal die hem meer dan 1,1 miljoen euro opleverde. Ook BBC en ITV aasden op de diensten van Jose tijdens het WK 2018, maar het zijn de Russen die het pleit winnen: "Ik kijk ernaar uit om mijn expertise en kennis met de kijkers van RT te delen", aldus Mourinho. Op Old Trafford heeft hij een jaarsalaris van 16,7 miljoen euro. Alleen Pep Guardiola en Marcello Lippi, bondscoach van China, verdienen nog meer.