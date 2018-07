Johan Verbist evalueert videoref: "Dit WK bewijst dat we in België niet zo slecht bezig waren als men wilde laten uitschijnen" Redactie

16 juli 2018

13u11

Bron: Belga 1 WK voetbal Op het voorbije WK in Rusland kregen de scheidsrechters in alle wedstrijden voor het eerst de steun van een Video Assistant Referee (VAR). Net zoals in de eigen Jupiler Pro League, eiste die weleens een discutabele rol op. "Ik hoop dat de perceptie over de videoref in de Belgische competitie nu ook bijgestuurd wordt", zei scheidsrechtersbaas Johan Verbist vandaag.

In de kwartfinale tussen Brazilië en België lag de VAR onder vuur, nadat hij geen strafschop had gegeven voor een tackle van Vincent Kompany op Gabriel Jesus. Ook in de WK-finale was er veel te doen over de strafschop die Frankrijk kreeg na handspel van Ivan Perisic.

"Zoals ik had verwacht, zijn er weleens fouten gebeurd. Bij een aantal fases had de videoref wel moeten tussenkomen, maar deed die dat niet. Of omgekeerd, soms kwam de VAR tussen wanneer dat niet nodig was", aldus Verbist.

"Ik hoop dat de perceptie over de videoref in België na dit WK nu ook zal veranderen. Dit WK bewijst dat we in België niet zo slecht bezig waren als men wilde laten uitschijnen. Of het nu gaat om de Belgische competitie of om een FIFA-competitie, zolang je met mensen werkt zullen er fouten gemaakt worden. Het is natuurlijk de bedoeling om de foutenlast zo goed mogelijk te reduceren, maar volledig perfect zal het nooit zijn."