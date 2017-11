Jedinak schiet Australië met hattrick naar het WK en kroont zich tot held van de natie Dries Mombert

11u56 0 REUTERS Jedinak scoorde uit één vrije trap en twee penalty's. WK voetbal Ook Australië mag het vliegtuig naar Rusland boeken voor het WK voetbal in juni volgend jaar. De 'Socceroos' namen in eigen land de maat van Honduras met 3-1. Middenvelder Mile Jedinak was de grote held met drie goals in de tweede helft.

Met de Europese barrages achter de rug waren alle ogen vanaf vandaag gericht op de intercontinentale play-offs. Daarin strijden Australië, Honduras, Nieuw-Zeeland en Peru om de laatste twee WK-tickets. De 'Socceroos' en Honduras mochten vanochtend al de wei in.

In de heenwedstrijd had Honduras de Australiërs op een verrassend gelijkspel kunnen houden. Mede dankzij een abominabele grasmat lukte het de Centraal-Amerikanen om een 0-0 uit de brand te slepen. Ook in Australië slaagde Honduras aanvankelijk in die opzet. Na 45 minuten stond de brilscore nog steeds op het bord.

Alle goals vallen in de tweede helft

Australië was de betere ploeg en kort na de rust moest Honduras dan toch wijken. Kapitein Mile Jedinak zette zijn team met een afgeweken vrije trap op voorsprong en even later mocht de man met de baard opnieuw vieren. Een Hondurese arm beging hands in de grote rechthoek, penalty oordeelde de scheidsrechter. Jedinak nam het geschenkje met dank in ontvangst: 2-0.

Veel kon er niet meer mislopen voor Australië. Tot overmaat van ramp liep Honduras opnieuw tegen een strafschop aan. Robbie Kruse werd door Palacios onbeholpen tegen de grond gewerkt, Jedinak opnieuw aan het kanon. En jawel, de 33-jarige speler van Aston Villa werkte zijn elfmeter andermaal fijntjes af.

Na Jedinaks hattrick zat Australië nog dicht bij een vierde treffer. Toch was het slotwoord voor de Hondurezen. Figueros frommelde een late corner nog voorbij Mathew Ryan, veel baatte dat uiteindelijk niet. Australië dus naar het WK, met dank aan Mile Jedinak.

Bekijk hieronder de goals van Jedinak:

GOAL @Socceroos! Make that one step closer to the world cup for Australia. #AUSvHON #WCQ #9WWOS pic.twitter.com/Ch8ayJD8Ty Wide World of Sports(@ wwos) link

GOAL @Socceroos! Jedinak puts away the penalty with Australia's World Cup hopes looking very comfortable right now. #AUSvHON #WCQ #9WWOS pic.twitter.com/9x4DjXH4GR Wide World of Sports(@ wwos) link

GOAL @Socceroos and a hat-trick for Jedinak! See you boys next year in Russia. 😁 #AUSvHON #WCQ #9WWOS pic.twitter.com/UYWe7ILejT Wide World of Sports(@ wwos) link