Jean-Marie Pfaff onder de indruk van Courtois: "Die save op het schot van Neymar was à la Pfaff" Pieter-Jan Calcoen

09 juli 2018

08u32 0 WK voetbal "Briljant", noemt Jean-Marie Pfaff (64) deze generatie Duivels. Met Thibaut Courtois, die hem dit WK qua caps voorbijsteekt, als exponent. "Ik gun hem het succes."

Vooreerst slecht nieuws voor de Rode Duivels. "Want ik ben er tijdens de halve finale in Sint-Petersburg niet bij", grapt Jean-Marie Pfaff, na zijn actes de présence ter plekke voor de matchen tegen Japan en Brazilië stilaan uitgegroeid tot een geluksbrenger. "Maar de mascotte moet nu dus afhaken. Ik heb een paar zakelijke meetings op de agenda staan. Daar kan ik niet onderuit. Ik moet lezingen geven, over hoe je nummer één wordt en blijft."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN