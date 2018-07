Japanners blij met underdogrol tegen België: "Spelen tegen een van de beste teams ter wereld" Redactie

01 juli 2018

18u22

Bron: Belga 10 WK voetbal Japan lijkt zich weinig illusies te maken en neemt met plezier de underdogrol aan voor de achtste finale van morgen in Rostov aan de Don tegen België. "Wat betreft individueel talent zijn ze een pak beter dan wij", vertelde Maya Yoshida tijdens een persmoment na afloop van de training in Kazan.

De 29-jarige verdediger van Southampton acht zijn land echter niet kansloos tegen de Rode Duivels. "Soms kan een goede teamgeest het ook halen van individueel talent. En dan maken we een kans. Hopelijk kunnen we een stevige organisatie neerzetten."

Yoshida kent het merendeel van de Belgische spelers uit de Premier League. "Zo kan ik mijn ploegmaats wel wat tips geven. Maar ze beseffen zelf ook wel dat ze voor een moeilijke opdracht staan. We zullen er als ploeg moeten staan. We zijn allemaal opgewonden om te spelen tegen een van de beste teams ter wereld."

Bondscoach Akira Nishino bood zaterdag dan weer zijn excuses aan voor het geleverde spel in het slotduel tegen Polen, dat met 1-0 verloren werd. Bij die stand mochten de Aziaten dankzij het fairplayklassement naar de tweede ronde en dus kregen de spelers na de pauze de opdracht om niet meer aan te vallen en de score vast te houden. Het leverde heel wat boegeroep vanuit de tribunes op, de neutrale toeschouwers waren niet bepaald opgezet met het tactische manoeuvre. "Ik ben daarvoor de enige verantwoordelijke", aldus Nishino. "Ik liet hen op een voor ons ongebruikelijke manier voetballen en daardoor werden ze uitgefloten. Ik moest echter een beslissing nemen en dat is het dus geworden. In de wedstrijd tegen België wil ik de fans echter iets teruggeven."

Gen Shoji versus Romelu Lukaku

Als verdediger kijkt Gen Shoji morgenavond in de Rostov Arena Romelu Lukaku in de ogen. De spits van Manchester United stond tegen Panama en Tunesië telkens twee keer aan het kanon. "Bij België gaat het niet alleen om Lukaku, maar om het hele team. België heeft een formidabele ploeg, maar ik denk dat we er mentaal klaar voor zijn. Die mentale voorbereiding is heel belangrijk", aldus de verdediger.

Japan zit voor de derde keer in de achtste finales van een WK. "Voor het toernooi van start ging, hebben we ons voorgenomen geschiedenis te schrijven. Daar gaan we dan ook voor en dan moeten we bij de beste acht zitten, of nog beter. Dat zorgt wel voor wat druk en verwachtingen."