Japan gaat voor achtste finale tegen België: "Liever Duivels dan Engeland"

Mathieu Goedefroy in Rusland

27 juni 2018

17u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal 24 uur voor de aftrap van hun slotduel tegen Polen, stellen wij in speelstad Volgograd de ambities van de Japanners vast. "Groep H winnen en zo tegen België spelen" is exact wat de Samurai willen.

En of ze met velen zijn. Bij onze eerste passage in Volgograd voor Engeland-Tunesië geleden hadden we ons nog verbaasd over de aanwezigheid van miljoenen muggen - de krengen steken nog ook -, vandaag zijn het vooral de Japanners die in grote zwermen om ons heen vliegen. Met meer dan honderd journalisten zijn ze vanuit Tokyo en Kyoto naar Rusland afgezakt om morgenavond getuige te zijn van de wedstrijd waarin hun Samurai Blue de poort naar de achtste finales kunnen openbeuken.

(lees onder de foto verder)

Technische speelstijl

"Liefst van al worden we groepswinnaar", weet Naoko Okumura, journalist bij de nationale krant Asahi News. "Op die manier verhogen we onze kansen op een duel met België en ik zie ons toch liever tegen jullie spelen dan tegen de Engelsen. Onze ploeg is fysiek niet sterk, we hebben redenen om aan te nemen dat we tegen Engeland overbluft zouden worden. Dat gevaar bestaat tegen België niet."

Bovendien, zo klinkt het bij de Japanners, zijn de Rode Duivels voor hen geen onbekenden. "We hebben al vaak tegen jullie gespeeld", weet Shinya Komoto, Chef Sport van de Sports Nippon Newspaper. "In november verloren we in een oefenmatch maar nipt van jullie met 1-0. Intussen heeft onze ploeg grote stappen vooruit gezet, dus wie weet wat er mogelijk is... Onze technische speelstijl leunt meer aan tegen de Belgische speelstijl. We zouden min of meer met gelijke wapens kunnen strijden."

(lees onder de foto verder)

Verrassen in de achtste finales

Zeker is alvast dat Japan de laatste maand een enorme gedaanteverwisseling onderging. Bondscoach Vahid Halilodzic werd in april ontslagen omwille van tegenvallende resultaten in oefenwedstrijden. Zijn opvolger Akira Nishino lijkt de trein intussen wél op de rails gekregen te hebben. "Toch had niemand ooit gedacht dat we onze eerste wedstrijd van Colombia zouden winnen", aldus nog Okumura.

"Het is verrassend dat we nog kans maken op de achtste finales. Daar heeft de nieuwe coach natuurlijk heel veel mee te maken. We horen van spelers dat de sfeer binnen de ploeg enorm verbeterd is. Onder Halilodzic was er vooral een groot communicatieprobleem, want heel wat spelers voelden zich misbegrepen. Met Nishimo is het cultuurverschil weggewerkt. Dat zorgt er voor dat de spelers plots wél goed presteren. Hopelijk kunnen we straks ook nog verrassen in de achtste finales..."