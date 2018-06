Januzaj: "Die tackle van De Bruyne? Geen probleem voor mij" Pieter-Jan Calcoen in Rusland

16 juni 2018

18u55

Bron: Eigen berichtgeving 24 WK voetbal Het zal maar eens op slot zitten... Wel, dan is er altijd nog Adnan Januzaj (23), in nood Roberto Martínez' sloophamer van de Panamese muur. "We zijn naar Rusland gekomen om te wínnen."

WhatsApp-berichten met 'Onze Spion bij de Tegenstanders' - inmiddels een cultfiguur onder de Panama-delegatie - leren ons: de eerste WK-opponent kan enkel pompen of verzuipen. Met elf jongens áchter de bal wordt Panama maandagavond verwacht - spits Blas Pérez noemt zichzelf de eerste verdediger. Dat voorspelt alvast weinig goeds in het Fisht Stadium.

We horen de gezangen nu al in onze gedachten: "Antivoetbal!" Hopelijk blijft het niet hangen - doorslapen is in Rusland al moeilijk genoeg.

"We bereiden ons voor op een defensieve ploeg", wist ook Adnan Januzaj, die vervolgens diep zuchtte: "De staat van het veld zal het ook niet makkelijker maken voor ons. Op basis van wat ik tijdens de vorige wedstrijden in dit stadion opgemerkt heb, ziet het er droog uit. Dat maakt dribbelen véél minder evident."

En laat net dát het wapen zijn van Januzaj - bij Sociedad chouchou bij de achterban omwille van zijn technische hoogstandjes. Ook bij de Duivels staat hij dankzij die kwaliteiten hoog aangeschreven: hij kan een gesloten match openbreken. Zeker tegen Panama, toch? Hij lachte timide: "Ik zal er alles aan doen om de ploeg te helpen. Wij zijn naar Rusland gekomen om te winnen."

Horrortackle

Die mentaliteit uit zich ook op training, waar Kevin De Bruyne deze week een horrortackle inzette op Januzaj. Die laatste haalde achteloos de schouders op: "Ik vond het geen probleem. Het hoort bij de intensiteit van topvoetbal."

Het was in elk geval een goeie test, want die Panamezen zullen het wellicht niet anders aanpakken. Pompen, verzuipen of... stampen uit armoe?