Jan Vertonghen speelt morgen zijn 100ste wedstrijd voor de Rode Duivels: "Ben er enorm trots op" AB

01 juni 2018

18u21 6 WK voetbal Jan Vertonghen (31) speelt morgen zijn honderdste wedstrijd voor de Rode Duivels. "Ik wil zo een moment bewust beleven", zei hij tijdens de dagelijkse persbabbel.

“Die honderd caps… dat is toch wel iets speciaal", grijnst Vertonghen. "Ik wil zo een momenten bewust beleven en ben er bijzonder trots op. "Of ik het jammer vind dat ik geen 'cap' (een petje red.) krijg zoals ze in Engeland doen? Toch wel. Bij Nederland kreeg Ruud Vormer een haasje voor zijn debuut. Dat zijn kleine dingen die tof zijn en het gevoel van trotsheid aanwakkeren.”

De Rode Duivels spelen morgen hun eerste oefeninterland als voorbereiding op het WK tegen Portugal, waartegen Vertonghen zijn debuut maakte bij de Rode Duivels. "Dat was een enorme verrassing voor mij. Ik dacht dat ik opgeroepen was voor de beloften", lachte de verdediger van Tottenham. "Ik herinner mij dat we 1-2 verloren thuis. Ik keek toen vooral naar mijn eigen prestatie. Het was een bijzondere match", aldus Vertonghen. "Waarom Portugal Europees kampioen is geworden, en wij niet? Ze spelen met een enorme passie en trotsheid voor hun land. Portugal was niet de beste op het EK, maar uiteindelijk hebben ze wel verdiend gewonnen."

Over dit WK is Vertonghen - net als de andere Duivels - duidelijk. "We beseffen dat dit een ultieme kans is. Binnen twee jaar zullen een aantal jongens er niet meer bij zijn. We moeten er meer uithalen dan twee jaar geleden op het EK (toen versloeg Wales België in de kwartfinale red.). We moeten morgen al laten zien dat we het niveau aankunnen, welke ambitie we hebben én met welke ingesteldheid we zullen spelen. Maar de tweede (tegen Egypte red.) en derde match (tegen Costa Rica red.) zijn wel nog net iets belangrijker.

