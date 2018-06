Jan Mulders eigen kijk op het nakende WK: “Een finale Brazilië-België. Sensatie!” Michaël Vergauwen

08 juni 2018

07u48 0 WK voetbal Nog een klein weekje. En dan begint (ein-de-lijk) het WK voetbal. Tegelijkertijd trappen wij ook Het Gouden WK af, hét voetbalspel van Het Laatste Nieuws en hln.be. Samen met analist Jan Mulder blikken we vooruit op het toernooi. “Duitsland? Ik zet er geen cént op.”

Obligate eerste vraag, Jan. Wie wordt wereldkampioen en waarom?

Mulder: “Brazilië. Om Neymar. En ietsje erachter Coutinho. Maar vooral Neymar. Die twee zijn de Braziliaanse De Bruyne en Hazard, maar dan nét iets beter nog. Baas boven baas, je moet je meerdere kunnen erkennen. Dat Neymar lang out was met een blessure? Ik zag hem vorige week spelen tegen Kroatië. Nou… Dat doelpunt zeg… Een weergaloze flits. Brazilië dus. Al hoop ik uiteraard op België, maar de Belgen hebben toch wat last van de historie. Een keertje een halve finale, terwijl Brazilië grossiert in wereldtitels en er opnieuw vanuit gaan dat ze wereldkampioen worden.”

Vier jaar geleden zagen we de Brazilianen nochtans met 7-1 afgemaakt worden door Duitsland.

“Maar Duitsland gaat deze keer niet winnen van Brazilië. Nee hoor. Ik hoop dat de Belgen een béétje geluk hebben en in de kwartfinale Duitsland treffen en niét Brazilië. Duitsland is aan het ploeteren. Goede mentaliteit, dat wel, maar die gaan eruit in de kwartfinale tegen België.”

Vragen wie dé ster wordt van het WK is overbodig.

“Neymar dus. Inderdaad. Ik acht hem tot meer in staat dan Messi. Boven Messi hangt toch altijd een beetje een WK-doem. Net als Luc Nilis dat destijds had bij de Belgen. Die was nooit bij de Rode Duivels wat hij bij zijn clubs was. Messi heeft dat ook. De schaduw van Maradona hangt nog steeds boven hem. Neymar belichaamt dan weer wel helemaal Brazilië. Hij is fantastisch. Ik zie hem zo graag. Die enorme sierlijkheid en doeltreffendheid. Dat bijna onzichtbaar snelle voetenwerk. Hazard heeft dat ook, maar bij hem zie je het toch nog net iets meer aankomen. Neymar. Belgen beetje last van de historie. Een keertje halve finale, maar Brazilië grossiert in wereldtitels, gaan er vanuit dat ze wereldkampioen worden.”

Neymar is fantastisch. Ik zie hem zo graag Jan Mulder

Wie wordt de verrassing van het toernooi?

“IJsland! Ik hou van hen. Ongecompliceerd voetballen, normaal doen. Altijd leuk om aanvallend te spelen. Maar ze zijn ook niet helemaal gek natuurlijk. Twee jaar geleden waren ze geweldig, maar om iets te bereiken hebben ze niet het talent. Met wat geluk echter… Als België tegen IJsland speelt, ben ik niet eens zeker of we dat glorieus zouden winnen. Polen hou ik ook van. Paar leuke spelers. En een goede spits (Lewandowski, red.). Een goede spits is het halve werk. (denkt na) Wie hebben we dan nog? Peru. Ik ben opgegroeid met Cubillas en Sotil. Heel leuk spel. Kroatië is ook sterk. In Liverpool vorige week waren ze zeker goed als Brazilië. Rakitic. Modric. Mooie spelers.”

En de ontgoocheling wordt dus… Duitsland?

“Ach, je kan dat niet voorspellen. Duitsland krabbelt altijd weer omhoog. Ze hebben geen spelers die ik bewonder. Sané, ja, die wel. Dat is de enige die leuk speelde. En die laten ze thuis. Nee. Duitsland zal wel weer wereldkampioen worden (lacht). Maar ik zet er helemaal geen cent op! Ik zet twee cent op België. En honderd euro op Brazilië. Een finale Brazilië-België. Sensatie! Ik ben maar een analist. Een liefhebber. Ik ben positief en fan, ik hoop en ben helemaal niet zeker. Net zo goed wordt het een fiasco. Of een enorm succes. Ik weet niet welke kant het op gaat.”

Duitsland gaat er in de kwartfinale uit tegen België Jan Mulder

Tot slot: zou je willen meedoen met ons spel, het Gouden WK? Zelf een ploegje samenstellen. Aan onze lezer en surfer om dan beter te doen dan jou.

“Graag! (steekt meteen van wal) De Gea in doel. Hummels achterin. Ramos ook. En Neymar in de spits natuurlijk. Messi. Hazard. De Bruyne. Is m’n geld op? (lacht) Het volstaat. Met deze zeven vol naar voor. Spektakel verzekerd!”

Het team van Jan Mulder:

