Jan Mulder: "In de eerste wedstrijd is enige luchtigheid gevraagd. Hazard hoeft Carrasco niet meteen ruw van de bal te duwen"

Jan Mulder

18 juni 2018

12u00 3

Argentinië botst op ijswand. Messi ingevroren. Favoriet verdwaalt in Poolzee. Reykjavik danst de tango. Walvis met harpoen spiest Messi. Ik zit in de green room van Villa Sporza en lees de buitenlandse kranten en de overgenomen tweets. Krijg zin in België-Panama. Romelu vindt vijf rozen in het Panamakanaal. Dries veel te groot voor die gracht. Eden zeilt in twee minuten van de Caraïbische Zee naar de Grote Oceaan en terug. Jullie hebben hier niets te zoeken, papert Kevin de Panamezen in. Witsel centraal in Amerika. Panamarenko! Straks voor de wereld, nu reeds in uw dagblad.

De voorbereiding loopt op zijn laatste benen. Nog één bespreking, een lunch, een wandeling, een spelletje kaart en een game, het fijne ritje in de bus, de warming-up en het WK van de Rode Duivels begint. Plechtig moment, zo'n aftrap. en er zelf mee vandoor te gaan, geef Eden 'm maar zonder humor. Dat mooie moment op de uitzwaaiavond tegen Costa Rica was wél het hoogtepunt van de lange reis naar het eindtoernooi. Topsfeer, topvorm, topspelers.

Het naarste gezicht tijdens de voorbereiding (nee, niet de baard van drie dagen die coach Roberto Martínez in Rusland had laten staan om ruige collega Hernán Gómez angst aan te jagen), was de aanslag van Kevin De Bruyne op Januzaj. Training? Focus? Kevin leek een tikje over zijn toeren. Hopelijk is hij weer gewoon De Bruyne en gebruikt hij zijn unieke voeten waarvoor hij ze van een anonieme gulle gever heeft gekregen: schitteren.