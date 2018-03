Jan Mulder: "Ik geef België 35% kans om wereldkampioen te worden. Jullie zijn me net iets te timide” NP en RN

06 maart 2018

06u00 3 WK voetbal Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Hoe ver geraken de Rode Duivels op het WK? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

HOE VER GERAKEN DE RODE DUIVELS OP HET WK?

Jan Mulder: “Die 7 procent wijt ik aan overdreven verlegenheid – jullie, Belgen, durven niet te hoog van de toren blazen. Een beetje enthousiasme alsjeblieft. Jullie hebben De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois, Dembélé, … Ik geef België 35% kans om wereldkampioen te worden. Jullie zijn me net iets te timide.”

“Neymar zijn we al kwijt. Dat wordt kantje boordje om fit te geraken – hij gaat misschien niet mee naar het WK. Als je dan voorbij Duitsland of Brazilië in de kwartfinale geraakt, is de kans net zo groot dat je de finale haalt dan dat je ze niet haalt. Kijk, ik vergelijk altijd het spelersmateriaal. Ik geef geen enkele ploeg meer kans dan België, áls Neymar niet fit geraakt.”

“De Rode Duivels hebben dit natuurlijk ook een beetje veroorzaakt. Teleurgesteld op het EK en voorheen ook op het WK was het net niet. Dat etiket kleeft nu aan het team. Terwijl De Bruyne grandiozer dan ooit is: hij gelooft erin en dwingt ontzag af. Als ik hem hoor zeggen dat de Rode Duivels wereldkampioen kunnen worden, dan denk ik niet: ‘Die is niet goed snik.’”

Chris Van Puyvelde: “Als 38% van de respondenten denkt dat wij de kwart- of de halve finales zullen halen, wil dat zeggen dat de Belgische fans in ons geloven. Wij gaan alvast voor het hoogst haalbare en dit vanuit een zo professioneel mogelijke arbeids-rust-verhouding. We kruipen niet in de rol van underdog, maar bekijken dit positief.”

Roberto MartÍnez: “Op het WK hangt het vaak van details af. Als je naar de voorbije winnaars kijkt, zie je vaak dat het al dan niet van een late goal of een penaltyreeks afhing, of ze zich al dan niet kwalificeerden voor de volgende ronde. Hoe ver we kunnen geraken op het WK zal afhangen van hoe sterk en of voldoende klaar zijn als team voor die belangrijke momenten. En daarin zullen ook onze fans van vitaal belang zijn, om die positieve, aanmoedigende en begripvolle omgeving te creëren.