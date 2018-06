Jan Mulder grapt over matrassen Rode Duivels: "De familie Mertens houdt van vastbinden" Jan Mulder

01 juni 2018

14u49 0 WK voetbal Het gedegen staaltje onderzoeksjournalistiek in HLN over de matrassen met stickertjes waarvan kon worden afgeleid welke vijf Rode Duivels afvallen voor het WK, roept toch nog enkele vragen op.

In het verslag van Wouter Devynck en Sven Spoormakers lees ik dat LS Bedding uit Maldegem voor exact 23 spelers bedden op transport naar Moskou heeft gezet: gepersonifieerde tweepersoons boxsprings. "Als de vrouwen op bezoek komen in het hotel, moeten ze maar tevreden zijn met de harde of zachte matras die manlief prefereert."

Ik heb ook niet stilgezeten en volgens mijn onderzoek gebruiken Eden Hazard en zijn echtgenote geen tweepersoons boxspring, zij doen het op een antiek en duur Louis Quinze-kastje. Mevrouw gaat erop zitten, Eden hangt aan de luster en springt erop. Of iets in die trant.

De familie Mertens houdt van vastbinden. De firma LS Bedding zou er dus goed aan doen de hoeken van het gepersonifieerde bed van Dries te voorzien van vier ouderwetse spijlen met een ronde knop aan de bovenkant, opdat het touw niet losschiet.

Kompany was in alle staten van opwinding gekomen, toen CEO Frank Verschuere van LS Bedding hem het Ergosleep-systeem uitlegde: "Het Ergosleep-systeem zorgt ervoor dat het bed zich aanpast aan het lichaam, in plaats van omgekeerd."

Vincent belde meteen naar huis: ‘Wil je dat, schat, gesleept worden?’

Reken maar.

Jan Vertonghen. Godallemachtig, Jan, ik kon mijn oren niet geloven toen mijn informant me vertelde waartoe jij allemaal in staat bent met en op een matras. Het lijkt me beter dit niet in detail op een openbare site te bespreken, hè? Veel succes in Rusland!