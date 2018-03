Jan Ceulemans: "Moest Batshuayi nog bij Chelsea zitten, dan werd er nu wellicht niet meer over hem gesproken" NP en RN

06 maart 2018

06u00 6 WK voetbal Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Wie wordt topschutter van de Rode Duivels op het WK? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

WIE WORDT ONZE TOPSCHUTTER?

Jan Ceulemans: “Romelu Lukaku zal ook wel onze topschutter worden. Hij is een diepe spits én goed bezig. Soms is er nog discussie, maar voor mij is Romelu een spits van Europese klasse. West Bromwich, Everton, Manchester United: het maakt hem niet uit, hij jaagt er ieder seizoen 20 binnen. Dan zit je in een categorie die aanzien heeft en dat ook verdient. Romelu zorgt bovendien voor gewicht in de aanval. Maar aanvallend zitten we ook met andere jongens goed. Als je met de gestalte van Mertens of Hazard zoveel goals kan maken, getuigt dat van grote klasse. En er zijn nog jongens. Moest Batshuayi nog bij Chelsea zitten, dan werd er nu wellicht niet meer over hem gesproken. Maar bij Dortmund doet hij het uitstekend. Toch zie ik Lukaku onze gevaarlijkste man voor doel worden.”