Italië moet langs Zweden in barrages voor WK 2018 Valerie Hardie

14u28 0 Getty Images WK voetbal Zweden - Italië, Noord-Ierland - Zwitserland, Kroatië - Griekenland en Denemarken - Ierland: dat zijn de interlands die op 9 en 14 november op de agenda staan, met als inzet: de laatste tickets voor het WK van 2018. Vooral voor Zweden een harde dobber.

Geen geluk voor Zweden bij de loting van de playoffs voor de WK-kwalificaties: het team van bondscoach Janne Andersson moet het opnemen tegen viervoudig wereldkampioen Italië. En Zweden heeft al geen goede ervaringen met barrages: in 2014 gingen ze eruit tegen Portugal en miste ze hun tweede WK op rij.

Italië, dat in groep G tweede werd na Spanje, was er sinds 1958 al elke keer bij. Ze kwalificeerden zich telkens rechtstreeks (ook een keer als gastland en als titelverdediger) en moeten nu voor het eerst sinds 1998 op barrages rekenen om een WK-ticket uit de brand te slepen. De Squadra, 15de op de FIFA-ranking, hield in 1998 Rusland van het WK in Frankrijk.

Zwitserland, dat aan een 27 op 30 in de groepsfase niet voldoende had (Portugal haalde evenveel punten maar had een beter doelpuntensaldo), moet op 9 november eerst naar Noord-Ierland voor de return op 14 november. Zwitserland was er de vorige drie WK-edities telkens bij, terwijl het voor Noord-Ierland al van 1986 is geleden dat ze nog eens op een WK stonden. In de groepsfase moesten ze alleen het almachtige Duitsland voor zich dulden.

Ierland mag het opnemen tegen Denemarken. Hopelijk zal het er nu eerlijker aan toegaan dan tijdens de barrages in 2010 toen een handsbal van Thierry Henry in de verlengingen van de terugmatch hen de kwalificatie kostte. Ze eisten toen een 'replay' maar dat wees de FIFA af. De Ierse voetbalbond kreeg na een rechtszaak wel 5 miljoen euro als smartengeld. Intussen haalden ze sinds 2002 het WK al niet meer. Voor Denemarken is het geleden van 2010, in 2014 grepen ze als eerste land naast een ticket voor de play offs. Nu krijgen ze die kans wél.

Kroatië-Griekenland ten slotte is de vierde match in het rijtje. Griekenland finishte na de Rode Duivels als tweede in hun poule en mogen zich intussen specialist barrages noemen In 2010 knikkerden ze er Oekraïne uit, in 2014 Roemenië. Kroatië is gewaarschuwd. Zij zijn dan weer wél vaste klant op het WK. Sinds hun onafhankelijkheid in 1994 ontbraken ze alleen op het WK van 2010 toen ze de poulefase niet overleefden.





De loting:

Noord-Ierland (FIFA 23) - Zwitserland (FIFA 11)



Kroatië (FIFA 18) - Griekenland (FIFA 47)



Denemarken (FIFA 19) - Ierland (FIFA 26)



Zweden (FIFA 25) - Italië (FIFA 15)