Italië en Chili wrijven zich in de handen: dreigt Peru het WK alsnog mis te lopen?

Bron: Marca.com 0 AFP De vreugde in Peru was ongezien toen het Zuid-Amerikaanse land zich wist te plaatsen voor het WK WK voetbal Ziet Peru zijn WK-droom alsnog aan flarden gescheurd? Na een wetsvoorstel in het Zuid-Amerikaanse land is het niet eens een ondenkbaar scenario.

Ze waren door het dolle heen na de barragematchen tegen Nieuw-Zeeland, de Peruvianen. Voor het eerst sinds 1982 wordt hun land nog eens vertegenwoordigd op het WK. Maar gooit een wetsvoorstel van minister Paloma Noceda nu roet in het eten? Hij wil immers dat de Peruviaanse voetbalbond onder leiding van de regering komt te staan. Een wetsvoorstel dat in strijd is met de regels van de FIFA. De FIFA erkent immers geen voetbalfederaties die niet onafhankelijk werken. Zo bracht de Peruviaanse krant Libero vanochtend naar buiten.

Mocht het wetsvoorstel effectief geïmplementeerd worden, dreigt Peru uitgesloten te worden van het WK. Zo kunnen Chili (uitgeschakeld door Peru in de WK-kwalificatiegroep) of Italië (het hoogst gerangschikte land na Chili op de FIFA-ranking) misschien alsnog een plekje in Rusland bemachtigen. Of hoe ongeziene euforie in Peru plots kan omslaan in een eventuele nachtmerrie.

Marca De Peruviaanse krant Libero pakte uit met groot nieuws

