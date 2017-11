Italiaanse (en ook andere buitenlandse) media snoeihard: "Dit is de apocalyps" Yari Pinnewaert

08u44 5 Photo News WK voetbal Dat Italië er voor het eerst sinds 1958 niet zal bij zijn op het WK in Rusland van komende zomer, wordt ook in de internationale pers breed uitgesmeerd. Een overzicht:

"Italië, dit is de apocalyps. We doen voor het eerst in 60 jaar niet mee aan het WK!", schrijft La Gazzetta dello Sport. "Gemiste kansen, een niet-gefloten penalty en het geluk dat niet aan onze zijde was: de Zweden gaan naar Rusland."

"Er zullen geen magische avonden zijn waarop we ons land naar een doelpunt schreeuwen. Wij zullen niet bij jullie zijn en jullie niet bij ons, Italië doet niet mee aan het WK. Zweden wel en dat is niet onverdiend als je na 180 minuten plus extra tijd geen goals slikt. Het grootste sportieve debacle in jaren, een aangekondigde ramp: de 0-0 in San Siro is een weerspiegeling van een technisch en tactisch geblunder waar geen woorden voor zijn. Mateu Lahoz floot af. Het sein om te beginnen kijken naar wat er in juni en juli zoal te doen is: concerten, kermissen, misschien een filmpje meepikken,... het is allemaal goed genoeg, als we maar niet naar de wedstrijden van Zweden op het WK moeten kijken. Want dat zou het nog erger maken", klinkt het ook nog in de Gazzetta, die met Allegri, Ancelotti, Conte en Mancini al enkele namen van mogelijke opvolgers citeert.

"1930, 1958 en 2018. Voor de derde keer in de geschiedenis ontbreekt Italië op het WK voetbal", klinkt het in de Corriere dello Sport. "De terugwedstrijd in San Siro eindigde op 0-0, met dank aan de beslissingen van Ventura. Hij pakte in de barrages uit met twee vreemde en contradictorische opstellingen. De schade is niet te overzien voor de Italiaanse bond. (...) 0-0, einde partij. De spelers wenen, het publiek geloofde het niet en Ventura wilde zelfs niet eens voor de microfoon van de Rai verschijnen."

"Mamma Mia", begint het relaas van Daily Mail. "Nadat de Zweden de bekendste Italiaanse uiting van wanhoop hadden overgenomen om er een pophit van te maken, hebben ze de Italianen nu weer een flinke peer gestoofd. Ze raakten de Italianen waar het pijn deed, door hun trots en hun dromen af te nemen en ervoor te zorgen dat we voor het eerst sinds 1958 een WK zonder de 'Azzurri' krijgen."

"De viervoudige wereldkampioen zal het WK komende zomer vanop de zetel moeten volgen na de meest vernederende nacht in zijn rijke geschiedenis", schrijft The Sun. Georgio Armani, Sophia Loren, Fabio Capello, Valentino Rossi... jullie jongens kregen een flinke draai om de oren. En de 69-jarige Gian Piero Ventura draagt voor de rest van zijn leven het etiket mee dat hij de eerste was die Italië niet naar de WK-eindronde wist te loodsen. Maar de Italianen hebben het alleen maar aan zichzelf te danken. Ze hadden wel het balbezit, maar de stugge Zweedse defensie ontmantelen lukte niet. Zoals wel vaker in recente tijden. De tijden dat ze konden teren op supersterren als Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro en Alessandro Del Piero liggen ver achter ons."

"Italië weent niet enkel om de uitschakeling van de 'Azzurri', maar vooral ook om de crisis waarin het Italiaans voetbal momenteel vertoeft", is de teneur in het Spaanse Marca. Het gevoel is dat de Serie A sterker wordt, maar bij de nationale ploeg stopt Buffon en zouden Bonucci, Barzagli en Chiellini dat voorbeeld wel een keertje kunnen volgen en ook in het middenveld en voorin is het armoe troef. Op Verratti (gisteren geschorst) en Insigne (op de bank gehouden door Ventura) ontbreekt het in elke lijn aal kwaliteit. Pirlo, Del Piero, Roberto Baggio, Vieri, Paolo Rossi, Totti... allen wenen ze. Met hen had je tenminste kwaliteit om afstand te nemen van dit Zweden. De dagen van Ventura als bondscoach zijn geteld."

"Het had zo mooi kunnen zijn voor hem. Gianluigi Buffon, dan 40 jaar, die na een imposante loopbaan afscheid neemt tijdens een wereldkampioenschap voetbal", klinkt het bij Algemeen Dagblad. "Het WK volgend jaar in Rusland had zijn zesde kunnen zijn. Een unicum. Maar zo ver komt het dus. Buffon bleef gisteravond met Italië in Milaan steken op 0-0 tegen Zweden dat daardoor wél naar het WK gaat."

