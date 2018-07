Is Thibaut Courtois dé doelman van het WK? "Hij is de meest complete keeper ter wereld" MDB

13 juli 2018

11u38

Bron: Algemeen Dagblad 7 WK voetbal Niemand belangrijker dan de doelman in een eindfase van een Wereldbeker. Hugo Lloris was al van goudwaarde voor Frankrijk, de Kroaat Danijel Subasic kroonde zich dan weer tot twee keer toe tot penaltyheld. En dan is er natuurlijk nog Thibaut Courtois met zijn vitale reddingen. Nederlandse ex-doelmannen Ronald Waterreus en Ed De Goey zijn alvast onder de indruk. "Hij doet me denken aan Edwin van der Sar in zijn beste jaren."

Poll Wie is de beste doelman van het WK? Thibaut Courtois (België)

Hugo Lloris (Frankrijk)

Danijel Subasic (Kroatië)

Jordan Pickford (Engeland)

Kasper Schmeichel (Denemarken)

Iemand anders Thibaut Courtois (België) 92%

Hugo Lloris (Frankrijk) 5%

Danijel Subasic (Kroatië) 1%

Jordan Pickford (Engeland) 0%

Kasper Schmeichel (Denemarken) 1%

Iemand anders 1%

Was het Hugo Lloris die de WK-droom van de Belgen doorprikte? Toby Alderweireld zal er alvast wel een tijdje wakker van liggen. Uitgerekend zijn ploegmakker bij Tottenham weerde met een ultieme kattensprong de poging van de Rode Duivel in de halve finale uit zijn doelvlak. "Dat hij die bal nog pakt, is een godswonder", vertelde Ronald Waterreus aan Algemeen Dagblad. De Nederlander noemt het "de save van het toernooi". "Dankzij hem staat Frankrijk in de finale." Is Lloris dan de man die straks de Golden Glove van beste doelman van het WK in ontvangst mag nemen?

Thibaut Courtois moet alvast zeker niet onderdoen voor zijn collega. Tegen Brazilië zette de doelman van Chelsea al een knalprestatie neer. In de halve finale tegen Frankrijk was dat niet anders. Denk maar aan die voetreflex op de poging van Pavard, of de redding op het schot van Tolisso. "Hij doet me in alles denken aan Edwin van der Sar in zijn beste jaren", is Ronald Waterreus alvast onder de indruk bij AD. "Dat lange lijf, die kalmte, die geweldige reflexen die hij maakte tegen Brazilië en Frankrijk. Doorgaans gaan lange keepers wat langzamer tegen de grond. Courtois niet. En dat maakt hem in de reactie automatisch tien centimeter sneller dan kleinere keepers."

Ook Ed de Goey, voormalig keeper van Feyenoord, Chelsea en Stoke City sluit zich daar bij aan. "Courtois is op dit moment de meest complete keeper ter wereld. Hij heeft een keeperslichaam bij uitstek, kan meevoetballen, is ongelooflijk snel in zijn reflexen. Hij had het verdiend om wereldkampioen te worden met België.''

"Courtois beheerst alles tot in de perfectie"

Net als het veldspel is ook het keeperswerk geëvolueerd ziet ook De Goey. "Het spel is zoveel sneller en complexer geworden. Juist ook voor doelmannen. Vroeger werd een voorzet gewoon voor de pot gegooid, waardoor je als keeper nog tijd had om te anticiperen. Nu zijn die onderdelen dermate goed getraind dat je als doelman ongelooflijk snel moet zijn om te reageren. Man, keepen is zoveel moeilijker geworden. Als je dan ziet hoe Courtois werkelijk alles tot in de perfectie beheerst... Ongelooflijk. Kunst is het." Ronald Waterreus en Ed de Goey hebben Lloris en Courtois dan ook hoog zitten. "Ze zijn de crème de la crème van deze generatie. Als ze ooit stoppen, worden ze alleen maar nóg groter."