IS herhaalt terreurdreiging tijdens WK in Rusland met ziekelijke poster van Messi Hans Op de Beeck

09u52 0 rv Een ziekelijke afbeelding van Messi wordt verspreid via de propagandakanalen van IS. WK voetbal IS lijkt vastberaden om tijdens het WK voetbal volgend jaar in Rusland voor de nodige onrust te zorgen. Daarvoor gebruiken ze nu een ziekelijke afbeelding van een bloed wenende Lionel Messi achter tralies.

Het beeld van Messi is te zien op verschillende online IS-kanalen en is gepost door terreurorgaan Wafa Media Foundation. Nadat het Kremlin vorig jaar besloot om IS zwaar aan te pakken in Syrië met bombardementen, heeft Rusland af te rekenen met dodelijke wraakacties. Vooral vanuit Tsjetsjenië zijn de rebellen actief. Op 14 april van dit jaar zorgde een bom voor veertien doden in de metro van Sint-Petersburg.

rv Een IS-soldaat kijkt over het Luzhniki-stadion, waar de finale van het WK wordt gespeeld.

Een andere propagandaposter toont een gewapende soldaat die uitkijkt over het Luzhniki-stadion in Moskou, waar op 15 juli 2018 de finale van het WK wordt gespeeld. De bijhorende tekst laat weinig aan de verbeelding over: "O vijanden van Allah in Rusland, ik zweer dat het vuur van de mujahideen jullie zal verbranden - wacht maar." Ook terreurafbeeldingen met het Russische WK-logo zijn legio.

rv Ook andere afbeeldingen moeten angst inboezemen bij voetbalfans.

Verwacht wordt dat duizenden Belgen er straks zullen bij zijn wanneer de Rode Duivels hun opwachting maken op het WK, dat een maand lang duurt en op 14 juni van start gaat.

AFP Lionel Messi woonde maandag het gala van Best FIFA Football Awards in Londen bij, waar Ronaldo met de hoogste eer ging lopen.

EPA Lionel Messi met zijn kersverse vrouw Antonella Roccuzzo.

